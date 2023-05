Continua la Circolo Scacchi Recanati e Osimo con Centro Fonti San Lorenza Recanati e ANTEAS Osimo, regalando emozioni e successi strepitosi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Si è appena conclusa la “Due giorni di scacchi” del Circolo Scacchi Recanati e Osimo e già ci si prepara per i prossimi eventi: 30 aprile CIGU18 a San Severino Marche, 7-10 maggio TSS 2023 a Montesilvano e CIS 19-21 maggio a Falconara Marittima! Due giorni all’insegna di questo magnifico ed unico sport della mente, il gioco degli scacchi, che hanno regalato emozioni e successi strepitosi per il Circolo ed i partecipanti alle due manifestazioni. Il primo dei due giorni si è svolto il 22 aprile a Recanati, grazie anche al patrocinio del Comune di Recanati, nei locali e spazi all’aperto in cui il Circolo Scacchi Recanati e Osimo sta svolgendo quest’anno il martedì (ore 16:30) ed il giovedì (ore 21:00) le aperture di Circolo Scacchi grazie alla collaborazione con il centro Fonti San Lorenzo. Il pomeriggio del 22 aprile, il Centro è stato letteralmente e piacevolmente invaso da 50 giocatori e loro accompagnatori appassionati del gioco, provenienti principalmente da Recanati e Osimo, ma che ha visto la partecipazione di giocatori provenienti anche da Loreto, Castelfidardo, Jesi, Fermo, Ancona, Civitanova Marche, Potenza Picena ed altre città delle varie province delle Marche. I giocatori suddivisi nelle fasce di età adulti, junior (dai 14 ai 17 anni), ragazzi/e (dagli 11 ai 13 anni), bambini/e (dai 6 ai 10 anni), hanno dato vita, ognuno nella propria fascia d’età, ad un torneo amatoriale di scacchi con partite molto emozionanti sotto l’aspetto scacchistico! Le partite, svolte in una giornata con temperature fortunatamente miti, hanno permesso alla fine di dare a tutti i ragazzi dai 6 ai 17 anni un premio di partecipazione consistente in una medaglia ricordo ed un libro di narrativa e ai primi 3 di ogni categoria, compresa quella degli adulti, la medaglia di podio ed un libro di narrativa. Una giornata veramente emozionante, nella quale i podi nelle varie fasce sono stati conquistati dai seguenti partecipanti: bambini/e (dai 6 ai 10 anni): Nikolai Diego (1° classificato), Peloni Giosuè (2° classificato), Anselmi Davide (3° classificato); ragazzi/e (dagli 11 ai 13 anni): Botondini Diego (1° classificato), Melendres Tommaso (2° classificato), Mascioni Francesco (3° classificato); junior (dai 14 ai 17 anni): Popa Dennis (1° classificato), Stortoni Riccardo (2° classificato), Galassi Tommaso (3° classificato); adulti: Perniola Stefano (1° classificato), Rugiano Pino (2° classificato), Salvatori Cristian (3° classificato). La seconda entusiasmante giornata, all’insegna di questo magnifico ed unico sport della mente, che ha confermato il successo delle manifestazioni proposte dal nostro Circolo Scacchi Recanati e Osimo, si è svolta il 23 aprile con la gentile concessione dell’Associazione “ANTEAS” di Osimo. Nei locali dell’ANTEAS Osimo, il Circolo Scacchi Recanati e Osimo sta svolgendo quest’anno, durante l’inverno, il venerdì (ore 17:00) le aperture di Circolo Scacchi. Il Circolo Scacchi Recanati e Osimo in collaborazione con il Circolo Scacchi Dorico di Ancona e il patrocinio della FSI. Il nostro Circolo con il Dorico ha organizzato e svolto nei locali dell’associazione ANTEAS, il secondo torneo di scacchi ad Osimo: il primo è stato svolto con successo lo scorso 1° aprile sempre nei locali dell’ANTEAS di Osimo con il patrocinio della FSI. In questa seconda giornata, il torneo svolto è stato un torneo molto particolare: Torneo di Campionato Italiano Giovanile che, oltre a permettere la qualificazione alla fase finale Nazionale a Tarvisio (UD) prevista dal 2 al 9 luglio 2023, ha decretato i campioni provinciali delle province di Ancona e Macerata nelle varie fasce d’età previste: U8 (nati dal 01/01/2015), U10 (nati dal 2013-2014), U12 (nati dal 2011-2012), U14 (nati dal 2009-2010), U16 (nati dal 2007-2008), U18 (nati dal 2005-2006). I 44 giovani scacchisti, provenienti dalle varie province marchigiane, hanno dato vita a partite degne di maestri di scacchi, emozionando anche tutti gli spettatori che, passando in una normale giornata di passeggiata e relax, si sono fermati a vedere le partite. Anche la seconda giornata scacchistica del nostro Circolo, è stata un successo ed ha regalato forti emozioni e nella quale, in particolare, i podi di Campione e Campionesse provinciali di Ancona e Macerata nelle varie fasce d’età sono stati conquistati dai seguenti partecipanti del nostro Circolo Scacchi Recanati e Osimo (quindi campione e campionesse provinciali MC): Campionessa provinciale U10 RUGGERI Arianna Campionessa provinciale U12 LAMANNA Letizia Campione provinciale U12 LAMANNA Leandro Campionessa provinciale U14 CATENA Angela Campione provinciale U14 BOTONDINI Diego Ed ecco l’elenco completo dei campioni provinciali AN e MC: Campione provinciale U10 AN COPPARI Cristian Campione provinciale U10 MC ANTONELLI Mattia Campionessa provinciale U10 MC RUGGERI Arianna Campione provinciale U12 MC LAMANNA Leandro Campione provinciale U12 AN GIAMBARTOLOMEI Samuel Campionessa provinciale U12 MC LAMANNA Letizia Campione provinciale U14 AN CHERUBINI Matteo Campione provinciale U14 MC BOTONDINI Diego Campionessa provinciale U14 MC CATENA Angela Campione provinciale U16 AN XU Yi Qun Campionessa provinciale U16 AN XU Angela Jianing Campione provinciale U18 MC PALMUCCI Alberto Le attività e le proposte del Circolo continuano nelle due sedi di Recanati e Osimo. È possibile chiedere informazioni e iscriversi al circolo inviando una mail a info@circoloscacchirecanati.it indicando la richiesta nella mail. Avvicinandosi il periodo delle dichiarazioni dei redditi, ringraziamo a quanti vogliano aiutarci nella nostra attività, inserendo il nostro codice fiscale 93083220439 per la donazione del 5x1000. Seguiteci anche sul nostro sito www.circoloscacchirecanti.it e pagine Facebook. Circolo Scacchi Recanati e Osimo (CSR)