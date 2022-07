La movida che ritorna, il Conero Golf Club riapre i battenti a feste e divertimento

SIROLO- Finalmente una bella notizia per la Riviera del Conero. Finalmente torna a brillare il Conero Golf Club di Sirolo. Sono tre gli anni di lunga attesa per questo grande ritorno, tanto ci è voluto per permettere allo staff dorico, Eventi Divertenti, per sentirsi tranquillo nel poter operare dopo la pandemia che ha che ha costretto il mondo a rivedere le proprie abitudini sociali.

Si riparte ufficialmente e si potrà danzare sotto le stelle della riviera per un divertimento sano nella piena valorizzazione del territorio. L’appuntamento è per il 6 agosto, con l’evento “Summer Season Opening” rivolto principalmente ad un pubblico adulto over 25. La serata si svolgerà sin dalle ore 20.00 a partire dalla cena, baciati dal tramonto che si può ammirare dalle colline del Conero Golf Club, con due possibilità di scelta, una prelibata ed esclusiva cena di pesce servita presso il ristorante della struttura del rinomato chef Elis Marchetti e un’altra a bordo piscina dove svolgerà una più frizzante e dinamica cena a buffet a cura del brillante partner di Eventi Divertenti, Iosilito Gioacchini ed il suo staff del Caffè della Piazza di Osimo. Il tutto perfettamente condito da musica italiana ed internazionale per sorridere, ridere e cantare tra un piatto e l'altro.

L'ingresso per il dopo cena sarà anticipato alle ore 22:30 così come l'inizio vero e proprio della festa e si potrà scegliere se entrare con tavolo riservato oppure con ingresso in piedi. Gli spettacoli inizieranno intorno alle 23.30. Sarà una situazione nuova sia nella configurazione della location che sarà ancora più elegante e curata nei servizi, grazie ai migliori professionisti della zona, che nel pubblico che sarà ancor più curato e selezionato per rendere sempre migliore e piacevole l'evento sotto le stelle del Conero.

Quest'anno sarà un anno particolare, è l'anno che precedere il ventesimo anniversario di Eventi Divertenti, un anno che vedrà per il 2023 negli eventi del Conero Golf Club una spettacolare celebrazione di venti anni di successi. In questi diciannove anni di feste, oltre un milione di presenze, ma ciò che è più importante e del quale il fondatore del brand Eventi Divertenti, Alessandro Sartarelli può ritenersi orgoglioso, è di aver contribuito a valorizzare luoghi meravigliosi del nostro territorio. Infatti, oltre alla perla del Conero, il Conero Golf Club, ricordiamo altre chicche come il primo grande successo in spiaggia al 'Torcoletto Beach', il primo evento in una location storica quale la Mole Vanvitelliana entrambi nel 2003, con un susseguirsi di originalità, fascino e intraprendenza che hanno dato vita alla prima stagione invernale del Taunus di Numana nel 2003/2004, ai prestigiosi eventi presso Villa Carlo Boccolini ed al Teatro delle Muse, alle affascinanti feste nello storico Conchiglia Verde di Sirolo al suggestivo ed insuperabile 'Passetto on the Rocks', per poi stupire tutti con le straordinarie feste nelle navi della flotta Anek Lines.