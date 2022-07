Escursione sotto le stelle con l'astrofilo al Conero

Con 4 date estive (30 luglio, 16, 18 e 22 agosto), le guide di Bumblebee outdoor experience insieme ad un astrofilo dell'Associazione Marchigiana Astrofili accompagneranno i partecipanti in curiose escursioni notturne per cercare, certo, le stelle cadenti e per conoscere curiosità, miti e nozioni su stelle, pianeti ed altri misteri del cielo.

La passeggiata partirà dal Parcheggio sommitale del Monte Conero, dove con l'ausilio delle torce si prenderà il sentiero per le incisioni rupestre e si giungerà quindi a Pian di Raggetti. Comodamente distesi sul prato, gli astrofili guideranno gli spettatori in questa visione notturna.



Per partecipare occorre essere abituati alla camminata ed avere scarpe adatte a terreno con pietrisco. Prenotazione telefonica obbligatoria al 349 4737063.