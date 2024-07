Mostra di arte visiva e danza sotto le stelle: ai nastri di partenza il Conero Dance Festival

ANCONA- Con il primo di 5 eventi serali aperti al pubblico, domani, martedì 9 luglio alle 20:30 nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana, prenderà il via la XVI edizione di Conero Dance Festival, la manifestazione estiva di taglio internazionale, organizzata da Luna Dance Theater, che prevede 2 campus con coreografi e danzatori da più Paesi europei e allievi fortemente motivati a partecipare. Un grande fermento di energia e contaminazione di stili e di tecniche che da molti anni rendono Ancona un polo fortemente attrattivo e propulsivo rispetto a nuovi progetti nel mondo della danza e di altre forme artistiche ed espressive che si coniugano con questa disciplina, al centro dell'attività decennale della associazione Luna Dance Center, con la direzione di Cristiano Marcelli e Simona Ficosecco (coreografa e direttrice artistica). Conero Dance Festival, patrocinato e sostenuto dal Comune di Ancona- assessorato agli Impianti sportivi e al Turismo- inaugura gli eventi serali alla Mole con il 14° Ancona Art Salon (ingresso gratuito), una mostra di arte visiva con sessioni di disegno dal vero aperte a tutti e intermezzi di improvvisazioni musicali, teatrali e coreutiche. «In un’atmosfera informale, internazionale e stimolante – spiegano gli organizzatori- il salone artistico ha l’obiettivo di promuovere la creatività e favorire nuovi incontri e sinergie tra artisti, aperto a chiunque voglia offrire e ricevere ispirazione senza confini. L’Ancona Art Salon promuove l’incontro e la sinergia tra artisti di diverse discipline». In mostra: Sergio Giantomassi in “Acquatiche" e Andrea Santini in "Danze di Naturali Segni”. Gli intermezzi sono a cura di: Accademia56 e Teatro Terra di Nessuno con Improvvisazione teatrale; Alberto Pedri con Tanz, Tanz Tanz. Teatro d’ombra; Luna Dance Theater con Improvvisazione di danza; Sergio Giantomassi e Andrea Santini con Disegno dal vero.

Il giorno seguente, mercoledì 10 luglio, alle ore 21:15 in Piazza del Plebiscito, (in caso di pioggia Teatro Panettone), sempre ad ingresso libero, “Starry Sky - serata di danza sotto le stelle” con una selezione di coreografie dalla scena nazionale e internazionale nel cuore di Ancona: “Solo”, estratto dal brano “Al Igual Que Tu” di Eva Yerbabuena, 2021. Danze e coreografia: Fernando Suels Mendoza. Musica: Lee Ye Rang, Lajko Félix, A.Vivaldi; - “Prima di”, assolo di e con Elisa Spina; “Damnedancers”, coreografie di Shady Salem; “Anatomia di un movimento”, danza: Luna Dance Theater, coreografie: Simona Ficosecco. Il grande GALA SHOW di Conero Dance Festival si terrà invece venerdì 13 luglio alle ore 20:30, al Teatro Sperimentale. Uno spettacolo di gala con coreografie originali di artisti internazionali e performance dei ballerini del campus CDF, inclusi i talenti di La Luna Showcase. Ospiti: Andrea Bou Othmane (Parigi); Eddie Stockton (New York); Gianluca Blandi (Malta); Anna Hierro Navarro (Barcellona); Martina Toderi (Roma); Andrea Woosha Longo (Roma) e Gruppo "Classy Ghials" (Jesi). La Luna Dance Center presenta: Luna Dance Theater, Lunatics, Luna Breakers e Luna Modern Project. I successivi due eventi si terranno il 20 luglio “BOARDING PASS PLUS- DANCE BRIDGES” e il 21 luglio “WUPPERTANZ PERFORMANCE”. Il progetto complessivo è supportato dal Ministro Italiano della Cultura.