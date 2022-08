BeatleSenigallia 2022 continua: sabato 27 agosto arriva la musica dei The Ladders

Grande successo per “BeatleSenigallia 2022” che prosegue sabato 20 agosto alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi, con ‘A Tribute to the Beatles’, il concerto dei ‘The Ladders’ (ingresso gratuito e senza alcuna prenotazione). The Ladders è una Beatles Tribute Band Marchigiana formata nel 2010 da musicisti professionisti con esperienza in tutta Italia e all'estero.

Nel corso degli anni, e con centinaia di concerti, la Band ha avuto l’occasione di esibirsi in numerose manifestazioni e luoghi storici Beatlesiani. Tra questi citiamo il ‘Salso Meets The Beatles Festival’ di Salsomaggiore Terme come headliner, il ‘Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’ di Roma, insieme a ‘BeatleSenigallia’ il ‘CaterRaduno 2022’ a Pesaro, il leggendario ‘Cavern Club’ di Liverpool e molti altri. The Ladders sono composti da Massimo Gerini (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica), Fabrizio Romagnoli (voce, basso, chitarra acustica), Riccardo Scarponi (chitarra elettrica), Mauro Cimarra (batteria, sampler) e Gabriele Chiappa (voce, tastiere). Un ringraziamento affettuoso al “partner etico” di ‘BeatleSenigallia 2022’, Rose bianche e asfalto, l’associazione che si occupa della prevenzione della guida in stato di ebbrezza e con uso di sostanze stupefacenti.