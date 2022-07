Ogni donna è paesaggio: concerto alla chiesa di Santa Maria di Portonovo

Mercoledì 6 Luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria di Portonovo, prende il via la Sesta Edizione di Onde di Note, la rassegna musicale organizzata dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica di Ancona e ItaliaNostra Onlus.



Il calendario di eventi si dimostra poliedrico e fruibile a tutti, pensato per tutta la stagione estiva 2022 con appuntamenti in varie fasce orarie. Tre gli itinerari artistico-musicali di quest’anno e dieci i concerti, tutti appositamente pensati per arricchire e valorizzare questo particolare luogo d'arte e di cultura e attrarre un vasto pubblico locale e turistico. Il primo itinerario dal titolo Donne in musica è dedicato alle musiche di compositrici femminili, eseguite e raccontate da donne. Un itinerario particolarmente legato alla figura di Maria, alla quale è intitolata la Chiesa.



Il primo appuntamento di mercoledì 6 Luglio ore 21.30 si intitola Ogni donna è paesaggio, per racconto e voce: un dialogo di parole, canto e suoni attorno al femminile con Lucia Tancredi, scrittrice; Serena Abrami, cantante; Monica Del Carpio, violoncello. Le poesie composte dalla Tancredi, si intrecciano alle canzoni, eseguite con chitarra acustica, synth, loop station e violoncello. Alcuni brani fanno parte del repertorio inedito di Serena Abrami, altri sono omaggi a Sinead O’ Connor, Pj Harvey e Bjork, altri ancora sono rivisitazioni di brani popolari marchigiani che la cantautrice esegue accompagnata al violoncello ed al canto da Monica Del Carpio.



L’ingresso al concerto è gratuito. Per maggiori informazioni Associazione ZonaMusica Ancona – tel. 071 872961 – cell. 320 6809233.