Ancona Jazz Summer Festival: dal Brasile la cantante e chitarrista Joyce Moreno in concerto alla Mole Vanvitelliana

ANCONA - Martedì 19 luglio alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana, Ancona Jazz Summer Festival presenta il concerto della grande cantante brasiliana Joyce Moreno.

Un'artista letteralmente imbevuta di musicalità, uno scrigno di tesori aperto sull’immenso paesaggio musicale del Brasile, in cui però il jazz ha svolto con frequenza un ruolo importante. Il trio che l’accompagna è splendido, alla batteria vedremo in azione Tutty Moreno, marito di Joyce nonché innovatore della percussione brasiliana. Nata nel 1948 nella Zona Sul di Rio De Janeiro (Posto Seis, Copacabana), Joyce Moreno cresce con il movimento della bossa-nova, ed è oggi una musicista completa, in grado di affiancare al canto pregevoli qualità di chitarrista e compositrice di musica e testi. Ha collaborato con Dori Caymmi, Caetano Veloso, Chico Buarque, Joao Donato, Roberto Menescal e con jazzisti come Joe Lovano, Kenny Werner, Mulgrew Miller, Renee Rosnes. Nel 1997 ha scritto un libro sul variegato mondo della musica brasiliana intitolato “Fotografei Voce Na Minha Rolleiflex” (immortale verso del paroliere Newton Mendoca, tratte dalla canzone manifesto della bossa, “Desafinado”) e, a cavallo del 2000, ha diretto uno show televisivo sulla musica e sui grandi musicisti della sua città, Rio De Janeiro. Molte sue canzoni sono state incise da artisti del calibro di Milton Nascimento, Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethania, Flora Purim, Gerry Mulligan, Sergio Mendes e tantissimi altri. Infine, è stata candidata tre volte ai Grammy Award per la musica. I biglietti su Vivaticket: https://www. vivaticket.com/it/ticket/ joyce-band/183451.

Gli altri concerti

Continuano i live ad ingresso gratuito a Piazza del Papa: il 24 luglio Gaetano Partipilo Boom Collective e il 29 luglio Simone Basile Trio nell’omaggio a Wes Montgomery e Jimmy Smith. Tra gli eventi collaterali ad Ancona Jazz Summer Festival, anche la Rassegna organizzata ad agosto nel borgo medievale di Offagna, dove suoneranno il premiato chitarrista e compositore Francesco Zampini insieme al suo Quintet (13 agosto), e Lorenzo Bisogno Quartet feat. Massimo Morganti (20 agosto).

Il festival

Ancona Jazz Summer Festival per questa estate 2022 presenta un lungo programma di eventi che comprende concerti, mostre, libri, film e incontri, grazie al sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura, con il coinvolgimento di diverse aree della regione grazie anche alla preziosa partnership con l'Ente Parco del Conero per il progetto “Jazz Takes the Green”, con Puglia Sounds e con FIDAPA Ancona. Ancona Jazz è da 49 anni una colonna portante della musica e della cultura italiana che, grazie alla grande passione per il jazz internazionale, in quasi mezzo secolo ha portato nel territorio marchigiano star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey e Lionel Hampton. Il festival, con la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, è parte del circuito I-JAZZ, European Jazz Network e Marche Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che aderisce al CMS-Consorzio Marche Spettacolo.