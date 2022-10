"Strittmatazz": serata jazz e funky con i Da Collective per aiutare gli alluvionati

L'associazione Groovin Kulture presenta il Concerto dei Da Collective con “Strittmatazz” al Teatro Panettone ad Ancona in Via Maestri del Lavoro. Parte del Ricavato sarà donato in Beneficienza a Senigallia per aiutare gli alluvionati. I Da Collective sono:

Stritti

Alessandro Della Lunga

Davide Ballanti

Giovanna Sofia Principi

JBeat

Gabriele Gelo Signorini

Daniele Marconi



Come Guest ci sarà ZeroLoop che aprirà il concerto e sarà presente nella Jam finale insieme ai Groovin Brothers e dei Guest Dancers e vari Mc”s. Ci sarà anche Gianfranco Francellli al Contrabbasso che è anche presente in due brani nell’album "Strittmatazz" che ha ispirato questo concerto. Il Costo del biglietto sarà 10 Euro e si acquisterà al Teatro Panettone la sera stessa all’entrata, il pubblico potrà entrare dalle 20:15.