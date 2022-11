'Volevo magia', e magia fu: il ritorno dei Verdena dopo 7 anni al Mamamia

Tutti i concerti sono speciali. Ma alcuni, parafrasando Orwell, sono più speciali di altri. Un concerto dei Verdena è sicuramente uno dei più speciali, già solo per il semplice fatto che poi non sai dopo quanti anni riuscirai a rivederli dal vivo. Sì perchè la band di Albino è famosa per lasciar passare molti anni tra un album e l'altro, e quindi tra un tour e l'altro. Il concerto di giovedì sera al Mamamia di Senigallia, infatti, fa parte del tour del nuovo album 'Volevo Magia', uscito 7 anni dopo l'ultimo disco (Endkadenz).

Un concerto di un'ora e 40 in cui i tre - i fratelli Alberto e Luca Ferrari e Roberta Sammarelli (insieme al turnista Carlo Maria Toller, tastierista dei Jennifer Gentle) - hanno entusiasmato il pubblico con tanti brani dell'ultimo cd (apertura del concerto affidata a 'Pascolare') e tanti altri del passato, che hanno scatenato il 'pogo' dei fan per una serata che ha registrato il sold out in pochi giorni. Roberta e Luca sono schivi come sempre dietro al basso e alla batteria, Alberto invece stupisce tutti interagendo molto con il pubblico, scherzando e provocandolo.

Dopo alcune delle canzoni più recenti, la stanza si trasforma e si ritorna al passato in un salto spazio-temporale dal gusto grunge: partono "pezzoni" come 'Viba', 'Luna', 'Don Calisto', 'Razzi arpia inferno e fiamme', 'Muori delay' e, soprattutto, la celebre 'Valvonauta', forse l'unica canzone che anche un non-fan dei Verdena non può non conoscere. Il pubblico si entusiasma: per anni i Verdena hanno ignorato le richieste che arrivavano a gran voce durante ogni concerto, 'Fate Valvonauta! Fate Valvonauta!". Alla fine si torna alla calma e la serata si chiude con 'Volevo magia': e magia è stata.