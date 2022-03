Concerto in beneficienza, The King's Head Queen Tribute

Indirizzo non disponibile

Sabato 26 marzo alle ore 21:30 al Teatro Panettone di Ancona (Via Maestri del Lavoro) si terrà un concerto di beneficenza organizzato dal Lions Club Ancona Host in collaborazione con la band The King's Head Queen Tribute. Ospite della serata il Coro polifonico “Andrea Grilli” di Sirolo. Il ricavato sarà devoluto a favore del Service di Cardiologia Pediatrica “Salviamo un piccolo cuore”.

Biglietto posto unico € 12,00. Per info e prevendite tel. 3493934384.