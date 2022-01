Concerto per la memoria, spettacolo con l'Orchestra filarmonica marchigiana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Con il patrocinio della Comunità Ebraica di Ancona e dell’Anpi e per la prima volta in collaborazione con la Form, Orchestra Regionale delle Marche, mercoledì 26 gennaio alle ore 20 al Teatro delle Muse, si aprirà la seconda parte della Centesima Stagione della Società Amici della Musica “G. Michelli" con un appuntamento ormai ricorrente da molti anni: la celebrazione del Giorno della Memoria.

Il brano originale “Vivi, vivi per sempre” è un melologo per quattro voci recitanti femminili e orchestra, commissione d’opera al compositore Luigi Sammarchi, ideazione e adattamento di Guido Barbieri, tratto dal romanzo “Vita e destino" di Vassilij Grossman, e precisamente dalla lunga lettera di una madre rinchiusa nel ghetto di Mosca, al figlio. Il lavoro è interpretato dalle allieve della Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna, con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Jacopo Rivani. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse: 5 euro ridotti extra, 13,50 ridotti, 22 euro interi.