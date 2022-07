Ancona Jazz torna a Numana: protagonista il trio guidato dal chitarrista Simone Basile

Dopo il grande successo dell'omaggio a Franco Cerri, mercoledì 13 luglio Ancona Jazz torna a Numana, stavolta per un concerto dedicato a Wes Montgomery in collaborazione con Puglia Sounds “Programmazione Puglia Sounds 2022”, e in condivisione con il Parco Naturale del Conero. Protagonista il Trio guidato dal chitarrista Simone Basile, con Manrico Seghi all’hammond e Giovanni Paolo Liguori alla batteria, che presenterà il disco prodotto da Emme Record Label “Wes or No”.

È possibile partecipare all'evento con la formula cena e concerto alle 20 al costo di €37 (prenotazione obbligatoria), oppure solo concerto alle 21.30 ad un costo di €12 (prenotazione consigliata - posti limitati) con un calice di spumante di benvenuto incluso nel prezzo. Tutti i dettagli su www.fattorialeterrazze.it/archives/14036. Prenotazione e prevendita biglietti: online su Vivaticket.com, nel punto vendita Fattoria Le Terrazze di Numana o al tel. 071.9030054.

Il 17 luglio Radosia Jasik & Denis Savelyev Polish Ukrainian Duo & Andrea Domenici al Golf Club di Sirolo con inizio alle 19:30. Il 21 luglio si torna alla Fattoria Le Terrazze per il Francesca Leone/Guido di Leone quartet con "Coracao Vagabundo" mentre il 15 agosto all'Azienda Vinicola Moroder (Montacuto) con Jazz About quintet.

Gli altri due concerti ad ingresso gratuito a Piazza del Papa: il 15 luglio Serena Spedicato in "Io che amo solo te... le voci di Genova" e il 24 luglio Gaetano Partipilo Boom Collective.

Lunedì 18 luglio ad Ancona Jazz Summer Festival un altro concerto ad ingresso gratuito al Chiostro della Mole, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma, il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Ancona e l’Associazione Italo-Polacca delle Marche, in occasione del ricordo della liberazione di Ancona avvenuta il 18 luglio 1944: “Classica & Jazz allo specchio” con Radosia Jasik & Denis Savelyev Polish Ukrainian Duo & Andrea Domenici. Martedì 19 luglio sempre alla Mole l’evento conclusivo del Summer Festival, con la cantante brasiliana Joyce Moreno in quartetto feat. Helio Alves.

Tra gli eventi collaterali ad Ancona Jazz Summer Festival, anche la Rassegna organizzata ad agosto nel borgo medievale di Offagna, dove suoneranno il premiato chitarrista e compositore Francesco Zampini insieme al suo Quintet (13 agosto), e Lorenzo Bisogno Quartet feat. Massimo Morganti (20 agosto).