Weekend sinfonico al Teatro La Fenice: tra Rossini ed i Police. Si parte il 13 aprile

L’Orchestra Sinfonica G. Rossini, che da pochi giorni ha compiuto il ragguardevole traguardo dei trent’anni di attività, in collaborazione con il Comune di Senigallia presenta un Weekend Sinfonico che porterà sul palco del Teatro La Fenice cantanti pop e lirici, una band, direttori d’orchestra e, naturalmente, la compagine sinfonica pesarese.

Il progetto, illustrato dal Sovrintendente della Rossini, M° Saul Salucci, vuole stringere sempre più un legame di collaborazione tra l’Orchestra e la città di Senigallia: il Weekend Sinfonico prevede un concerto crossover sabato 13 aprile alle ore 21.00 e un concerto lirico sinfonico domenica 14 aprile alle ore 17.30. Di grande importanza la decisione della Rossini di programmare proprio a Senigallia il debutto del nuovo progetto crossover “Sting & The Police - Message in a bottle”: in questi anni OSR ha ideato numerosi progetti che rileggono in chiave sinfonica le grandi pagine del pop, riscuotendo in tutta Italia unanimi successi.

L’ultima creazione nel filone dei crossover è dedicata a Sting, cantautore britannico, che da più di cinquant’anni compone canzoni famose in tutto il mondo. Sting ha iniziato la carriera internazionale grazie al gruppo “The Police”, col quale ha girato il mondo, vincendo numerosi premi e vendendo più di 70 milioni di dischi: anche la carriera da solista, intrapresa dopo lo scioglimento del gruppo, non è stata da meno, tanto che Sting da solo ha pubblicato 25 dischi che non possono mancare nelle collezioni degli appassionati di rock di tutto il pianeta.

Per questo progetto crossover la Rossini ha deciso, di concerto con l’amministrazione comunale di Senigallia, di bandire il concorso “Una voce da Senigallia”, che si è svolto nel mese di marzo 2024 e ha visto la partecipazione di voci provenienti da cinque regioni italiane; al termine degli ascolti, la Commissione ha decretato i quattro vincitori che saliranno sul palco il 13 aprile 2024 in veste di solisti: sono Agnese Buscema, Elia Bondi, Giorgia Verona e Vanessa Chiappa. I quattro solisti si alterneranno interpretando le canzoni di Sting e dei Police sia come solisti, sia in duetto, sia in veste di vocalist. L’Orchestra Sinfonica Rossini e la Band OSR saranno guidate dal M° Daniele Rossi, che oltre a dirigere l’orchestra ha curato tutti gli arrangiamenti sinfonici dei brani in programma.

Il giorno dopo Sting l’Orchestra tornerà al compositore di cui porta il nome riproponendo l’applaudito omaggio a Gioachino Rossini eseguito al Teatro Rossini nel periodo del compleanno del pesarese. Il titolo “Rossini e dintorni” è dovuto al programma musicale, che non prevede solo alcune arie e duetti da opere rossiniane, ma anche la stupenda Seconda Sinfonia di Ludwig van Beethoven, inserita nel ciclo dedicato all’autore tedesco e fortemente voluto dal direttore principale OSR, M° Daniele Agiman, che sarà anche il direttore d’orchestra del concerto in programma domenica 14 aprile 2024. Agiman è considerato tra le bacchette italiane più prestigiose nel mondo dell’opera lirica.