Vasco al Del Conero, è tutto pronto: show per 40.000 e scaletta ad hoc per l’occasione

ANCONA- E’ tutto pronto per il ritorno di Vasco Rossi ad Ancona. Dopo due anni di Covid e restrizioni, il capoluogo marchigiano si appresta ad accogliere nuovamente una delle star più amate di tutti i tempi in un concerto, domenica 26 giugno, che si preannuncia memorabile. Secondo le prime indiscrezioni, tra presenze allo stadio Del Conero (33.000) e nelle vie limitrofe si raggiungeranno le 40.000 unità.

La rockstar, nell’occasione, ha preparato una scaletta ad hoc per far viaggiare i suoi appassionati tra presente, passato e futuro. Ci saranno gli ultimi singoli dell’album “Siamo Qui” ma anche i grandi successi di decenni di carriera che hanno catturato più generazioni. Confermate le grandi chiusure “Vita spericolata” e “Albachiara”. Tre ore durerà l’esibizione del “Blasco” sul palco anconetano dove, c’è da giurarci, ci sarà spazio ance per la consueta parte dialogata – e mai banale – a cui ha abituato negli anni. Ragion per cui, anche la parte musicale, sarà adattata con la scelta di alcuni brani specifici ai temi trattati. Come la guerra in Ucraina, ad esempio.

Mentre gli organi preposti all’ordine pubblico stanno ultimando gli ultimi dettagli legati al traffico, all’afflusso/deflusso e alla sicurezza, quasi pronto il palco – lunghissimo, con immensi corridoio per muoversi - con tutta la scenografia. 1500 i corpi illuminanti, una potenza audio da 750mila watt. L’evento più atteso dell’anno è pronto per essere celebrato.