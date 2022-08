Ha aperto i concerti di Vasco Rossi, "Raffi" presenta il suo singolo in città

Raffi and XXENERGY in concerto a Jesi sabato 27 agosto. Alle ore 21. L’appuntamento è allo chalet lo sBARello dei giardini pubblici. Raffi con la sua band ha aperto i concerti nel Tour 2022 di Vasco Rossi: a Bari allo Stadio San Nicola il 22 giugno, ad Ancona allo Stadio del Conero il 26 giugno e a Torino allo Stadio Olimpico il 30 giugno. A Jesi Raffi presenterà il suo ultimo singolo “Dopo di me”, che in anteprima ha cantato proprio di fronte il grande pubblico di Vasco, pubblico che l’ha acclamata sin dal primo momento. E il primo fan è proprio il Blasco, che con un messaggio lanciato sui social aveva scritto “Raffi spacca!”.Sul palco saliranno, con la 23enne Raffi, Tommaso Baldini chitarra, Luca Giavon batteria, Andrea Boidi tastiera, Andrea Vanzini basso e Giorgio Martini chitarra. Tutti giovani talenti originari di Pesaro e Fano.

«Sono molto emozionata di esibirmi sul palco dello sBARello, perché mi è stato spesso riferito che è un ambiente pieno di energia che ama e apprezza la musica, e i giovani artisti.Dopo l’incredibile affetto ricevuto dai concerti di Vasco Rossi e ieri (mercoledì 24 agosto) a Pesaro durante la serata dedicata ai festeggiamenti della stella di Pavarotti alla Walk of fame di Los Angeles, porterò con me a Jesi la consapevolezza di quanta bellezza ed emozione la mia band ed io proviamo quando insieme saliamo su un palcoscenico. Sabato proporremo un’ora e mezzo di inediti, in cui ci saranno anche delle cover con sorprese riservate al pubblico jesino. Non posso svelare di più, ma solo che non vediamo l’ora di arrivare allo sBARello e “spaccare”!», afferma Raffi.

La giornata di sabato alla sBARello avrà inizio alle ore 18 con l’aperitivo e la musica selezionata da Matteo Montesi, alle ore 20 possibilità di cenare sotto le stelle grazie alla collaborazione con la Casa del Tortellino Urbani. Per assicurarsi il posto a tavola è gradita la prenotazione al numero 333.4939687 (anche Whatsapp).