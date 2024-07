ANCONA – UlisseFest. Svelato il programma del 6 e 7 luglio della kermesse ideata e organizzata dalla casa editrice Edt, partner di Lonely Planet per l’Italia e che vede per questa edizione la collaborazione del Comune di Ancona, di Ancona Servizi e del Museo Tattile Omero. Come più volte ribadito il tema dell’edizione 2024 è ‘Esplorando l’ignoto’.

Così, sabato 6 luglio si inizia alle ore 16 alla Loggia dei Mercanti con ‘I giardini degli scrittori’. Un viaggio nei giardini che hanno ispirato alcuni degli scrittori più amati della letteratura mondiale, con Luca Bergamin. Modera Mauretta Capuano. Stesso luogo, ma alle 17, ‘Tu non sei qui’: storie di mappe, geografie e viaggi con Luigi Farrauto, cartografo e autore Lonely Planet. Alle ore 18 invece ‘Deserti: sguardi oltre le dune’ con Carla Perrotti, la prima donna ad attraversare il Téneré e per questo soprannominata ‘la regina dei deserti’. Modera Doris Zaccone. Sempre alle ore 18 spazio a ‘Wine Not?’ il nuovo giallo dallo sfondo culinario di Luca Iaccarino. Invece in piazza del Plebiscito alle 18,30 ecco ‘Giappone, bellezza segreta’ con Alex Kerr, scrittore ed esperto del ‘Sol Levante’. Alle 19 invece il teatro delle Muse Teatro delle Muse ospiterà il filosofo Umberto Galimberti con ‘L’etica del viandante’. Il biglietto è in vendita a 16,50 più diritto di prevendita su Vivaticket.

Alle 19 si torna alla Loggia dei Mercanti per ‘Scoprire, incontrare, camminare’ Con Monica Nanetti, Stefano Lorenzi e Marco Giovannelli. Modera Denis Falconieri. In piazza del Plebiscito alle 19,30 ‘Seimila chilometri lungo il Volga’. Un viaggio lungo il grande fiume che attraversa Stalingrado (oggi Volgograd), alla scoperta della Russia profonda. Il racconto del giornalista e scrittore Marzio G. Mian, candidato Pulitzer, con le immagini del fotografo documentarista Alessandro Cosmelli. Sempre in piazza del Plebiscito alle 20,30 ‘Verso l’ignoto: viaggio in Oriente ‘ con Simone Pieranni. Alle 21,30 invece ancora in piazza del Plebiscito ‘Apologia dell’avventura - adattamento teatrale’. Pietro Del Soldà, filosofo, autore e conduttore di Rai Radio 3, fa dialogare i grandi viaggiatori del passato, a partire da Erodoto, con i testi e le inquietudini della contemporaneità. Musiche composte ed eseguite dal vivo dagli Interiors, Valerio Corzani ed Erica Scherl. Alle 21,30 all’Arena Mare Malika Ayane in concerto. Il biglietto è in vendita a 15 euro più prevendita su Ticketone. All’incirca alle 22,30 e sempre al porto antico ecco il dj set di Skin, la storica cantante degli Skunk Anansie. Biglietto a 5 euro più prevendita su Ticketone.

Domenica 7 luglio invece si inizia come sempre alla Loggia dei Mercanti dove alle 16 si parlerà di ‘Pensiero nordico’ con Ida Montrasio e Anna Brännström, autrici dell’omonimo libro. Modera Giovanni Moro. Si prosegue nella stessa location alle ore 17 con un viaggio fatto di sapori, colori, arte e sensibilità, ma soprattutto un’esperienza che ha per protagoniste le donne che oggi, con la loro passione e il loro lavoro, realizzano il più autentico e intimo senso dell’accoglienza toscana. Modera Paolo Conti. Alle 18 ‘Viaggi indesiderati: tra specie aliene e clima che cambia’. Se ne parlerà con Francesco Martinelli e Vincenzo Levizzani. Modera Doris Zaccone. Alle 18,30 piazza del Plebiscito ‘Il commosso viaggiatore’. Nel racconto di Giobbe Covatta scopriamo l’Africa in compagnia di uno spassosissimo drappello di esploratori, a bordo di uno degli sgangherati mezzi di trasporto che attraversano il grande continente a forma di cuore.

Alle ore 19 si torna alla Loggia dei Mercanti per ‘Sulle orme di Marco Polo’ con il racconto di Alberto Toso Fei. Alle 19,30 in piazza del Plebiscito ecco ‘Viaggi leggendari in bicicletta’ con l’ultracyclist Omar Di Felice e Francesco Frank Lotta. Modera Doris Zaccone. Alle 19,30 all’auditorium della Mole il giornalista Federico Rampini terrà una lectio magistralis dal titolo ‘Riflessioni su America, Africa e un nuovo impero’. Le spinte inesauribili dell’occidente rappresentante dagli Stati Uniti, la speranza per il futuro che viene dall’Africa e il confronto scomodo ma ineludibile con il mondo arabo. Il punto di vista di Federico Rampini, giornalista, scrittore e inviato che conosce a fondo il nostro tempo e lo interpreta con acume nei suoi libri. Il biglietto è in vendita su Vivaticket a 8 euro più i diritti di prevendita. Sempre alla Mole alle 20,30 ‘Fuori da qui ‘ con Simone Pieranni. Alle 21,30 in piazza del Plebiscito ‘Liguria Terra di Mugugni e di Bellezza’ con Dario Vergassola e Luca Iaccarino. Alle 22,30 nello stesso luogo si procederà con ‘Poesie di viaggio’ con l’attrice Valeria Solarino e il pianista Giovanni Caccamo.