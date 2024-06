In piazza del Plebiscito arrivano i Tropea con i "Mercoledì universitari"

Indirizzo non disponibile

Questa settimana arrivano i Tropea: mercoledì 26 giugno a partire dalle 21:30 la band milanese si esibirà sul palco in Piazza del Plebiscito all’interno della rassegna ‘Mercoledì universitari’.

Voluta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili per arricchire l’offerta per i giovani nel centro della città, la band è andata alla ribalta nel 2022 con il famoso talent show X Factor, sotto la guida della componente di giuria Ambra Angiolini, e l’anno scorso ha aperto il concertone del Primo Maggio a Roma. Claudio Damiano sarà alla batteria, Lorenzo Pisoni al basso, Domenico Finizio alla chitarra elettrica, mentre voce, chitarra elettrica e sassofono sono affidati al front man Pietro Selvini.

“Poter contare su una band nazionale, con oltre 45 mila followers sulla piattaforma musicale Spotify, è indice di un impegno concreto verso l’innalzamento qualitativo degli eventi rivolti al pubblico giovane; – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino – questo calendario universitario è stato caratterizzato da giovani artisti anconetani, come Sofia Cagnetti e Atarde, entrambi talenti della nostra città. È stata riscontrata una partecipazione numerosa ai concerti live e ringraziamo l’Università Politecnica delle Marche per la grande collaborazione e per la volontà di essere sempre più presenti sul territorio, nonché attenta alle esigenze della componente studentesca”.