Tante care cose Tour: Fulminacci sul palco del Morro Festival

Fulminacci al Morro Festival, venerdì 16 luglio a Morrovalle. Con “Tante care cose Tour” il cantautore salirà sul palco dell’Arena San Francesco alle ore 21.30.

Fulminacci è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella”, a cui seguirà l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose”. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza.

L’organizzazione del tour estivo è a cura di Magellano Concerti, mentre quella del Festival è a cura del Comune di Morrovalle, della Pro Loco locale e di Eclissi Eventi. I biglietti sono disponibili nei circuiti CiaoTickets e TicketOne, e durante la sera del concerto: primo settore 20 euro più diritto di prevendita e secondo settore 16 euro più diritto di prevendita.