"The sounds of Xmas", viaggio in musica tra le più celebri melodie in versione pop, rock e gospel

ANCONA - Un viaggio in musica, tra le più celebri melodie in versione pop, rock e gospel, sotto il segno di condivisione, gioia e solidarietà. Il Concerto Polifonico di Natale "The Sounds of Xmas" è organizzato dall'Unitalsi, Sottosezione di Ancona e Osimo. L'idea dell'evento nasce dai valori che - da sempre - animano l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, come la vicinanza verso quanti soffrono per la malattia, la disabilità e la solitudine. Persone "speciali" che donano a tutti noi la speranza e l'amore, attraverso le difficoltà della vita

L'evento vedrà protagonista il Coro Andrea Grilli di Sirolo con la Grilli's Band, giovedì 5 gennaio 2023 - alle 18 - nella Chiesa Santa Maria della Piazza, ad Ancona. Il Direttore è Samuele Barchiesi, che al pianoforte suonerà con Francesco Moscara, alle tastiere, e Rodnei Tassi, alle percussioni. Diciannove i brani che saranno eseguiti: da"Viva La Vida", dei Coldplay, a "Stand by Me", di Ben E. King, per finire con "Oh Happy Day", canzone del Gospel tradizionale. L'ingresso all'evento è gratuito.