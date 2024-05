2° Stagione Concertistica “LINFA”: al Teatro Pergolesi le musiche di Alessandro Cervo e Gianluca Luisi

JESI – Dopo la brillante esibizione del Trio viola, clarinetto e pianoforte che ha visto in scena i musicisti Raffaele Mallozzi, Michele Scipioni e Matteo Angeloni, la rassegna musicale “Linfa” - promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi in collaborazione con Organizzazione EUR (Ente Lirico-Pesaro), Comune di Jesi e il Ministero della Cultura-Direzione generale spettacolo (MIBACT), con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune – prosegue con un altro concerto domenica 26 maggio alle ore 21 sempre nella splendida cornice della chiesa di San Nicolò, in corso Matteotti. Domenica 26 maggio la formazione in concerto sarà il Duo Cervo-Luisi, alias Alessandro Cervo al violino e Gianluca Luisi al pianoforte che proporrà un concerto con musiche di Franck e Beethoven. Conosciamoli meglio.

Al concerto di domenica eseguiranno musiche da “La primavera” di Beethoven (sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore, op. 24) e la sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck. Penultimo appuntamento in cartellone, lunedì 3 giugno sempre alle ore 21, con la performance del Trio A corde e fiato (Maria Sole Mosconi al flauto, Luca Ridolfi al fagotto, Irene Piazzai all’arpa) su melodie di Saint Saens, Bizet, Debussy, Jolivet. La conclusione della rassegna “Linfa”, venerdì 7 giugno alle ore 21 a San Nicolò, è affidata all’Ensemble Accademia Dorica con Andrea Tenaglia all’oboe solista, Giuseppe Ciabocchi al fagotto (solista) impegnati in un repertorio musicale di Marcello, Devienne e Flackton.