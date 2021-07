Spilla Festival, l'islandese Ásgeir accende la Mole

Lunedì 9 agosto lo Spilla Festival si accende con le vibrazioni del cantautore islandese Ásgeir. Si esibirà performando sulle note del suo ultimo album Bury the road.

Ásgeir Trausti Einarsson, aka Ásgeir, è ad oggi è l’artista che ha venduto di più nella storia della musica islandese, superando in patria giganti come Björk e Sigur Rós. Vincitore di ben quattro titoli agli Icelandic Music Awards del 2013 (Best Pop/Rock Album, Best Newcomer, Public Choice Award e Icelandicmusic.com Award), si stima che “In The Silence”, il suo disco d’esordio, sia stato venduto ad un decimo dell’intera popolazione islandese.

I biglietti hanno il prezzo di 15 euro più diritti di prevendite disponibili su Viva Tickets.