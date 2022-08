Concerti "sotto le stelle del Jazz", tre date in piazza

SENIGALLIA - Tornano sulla Spiaggia di Velluto le raffinate atmosfere della rassegna “Sotto le stelle del jazz”, che in questa edizione propone un programma ancora più ricco e completo, coinvolgendo molti luoghi della città. La rassegna, organizzata dall’associazione Gratis con il contributo del Comune di Senigallia, prevede infatti per le sere di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13, oltre ai 3 grandi concerti previsti ogni sera alle 21.30 in Piazza Garibaldi, molti altri appuntamenti: concerti in cartellone ogni giorno anche alle 19.30 in Piazza Roma e alle 22.45 al Foro Annonario.

Novità di questa edizione anche il “Dopo Festival”, con concerti a partire dalle 24 organizzati a cura di alcuni locali della città, che ospiteranno gli appassionati del genere con Jam Session fino a tarda sera. Si comincia giovedì 11 agosto, dove protagonista del concerto principale nel palco centrale di Piazza Garibaldi sarà alle 21.30 la Colours Jazz Orchestra, anticipata alle 19.30 da Emilio Marinelli e Simone La Maida Duo alle 19.30 a Piazza Roma. Nelle splendide atmosfere del Foro Annonario sarà invece il turno alle 22.45 di Vonn Washington Quartet dagli Usa. La Jam Session del dopo Festival sarà organizzata alle 24.00 presso il Tartana Beach.

Immancabili anche gli appuntamenti di venerdì 12: Cucoma Combo nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo per il concerto principale delle 21.30, Agata Leanza Trio per il concerto delle 19.30 a Piazza Roma e JBeat & Marinelli Guest Devon Miles, Anna Laura Alvear Calderon alle 22.45 al Foro Annonario. Jam Session delle 24 affidata allo Spazio Spiriti Alimenti & Diversi.

Gran finale sabato 13, con le atmosfere brasiliane del Tatiana Valle trio alle 21.30 al palco centrale di Piazza del Duomo, anticipata alle 19.30 da Indaco Trio a Piazza Roma, e seguito da Kanuteh – Zanotti “Are you strong” alle 22.45 al Foro Annonario. Indaco Trio ripeterà la sua performance alle 23.30 nel cortile di Palazzetto Baviera, mentre la Jam Session delle 24 sarà al Club Nautico di Senigallia.

I concerti principali di Piazza Garibaldi prevedono un biglietto di ingresso di 7 euro (posto unico) e in caso di cattivo tempo gli spettacoli si svolgeranno tutti al Teatro La Fenice. Per assistere ai concerti è necessario munirsi del biglietto online sul sito www.ciaotickets.com, o acquistarlo presso Palazzo del Duca, da martedì a domenica dalle 17 alle 23. Sarà possibile acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio della manifestazione. Info: 071.6629453 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.