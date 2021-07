Serate musicali: concerto al museo di Storia della Mezzadria

Si svolgerà venerdì 16 luglio alle ore 21 il concerto estivo nel chiostro del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi: un appuntamento ormai tradizionale, come è verificabile anche nella recente pubblicazione che riporta fotografie e inviti relativi alle attività culturali pubbliche del Museo dal 1978 al 2020.

Quest’anno il concerto sarà eseguito da un quintetto di ottoni del Complesso Musicale Città di Senigallia, istituzione particolarmente importante come luogo di formazione musicale, socializzazione e inclusione, che attualmente ha come Direttore Pietro De Gregorio e Presidente Maria Cristina Pasquini. Gli esecutori del concerto saranno Mauro Balducci (tuba), Tomas Pierfederici (baritono), Renzo Silvi (cornetta), Massimo Sinicato (corno) e Mattia Zepponi (tromba). Tra le musiche in programma sarà possibile ascoltare Colonel Bogey March, Farandole da L’Arlesiana e Per un pugno di dollari di Ennio Morricone.