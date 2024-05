2° Stagione Concertistica “LINFA”: nella chiesa di San Nicolò il trio "A corde e fiato"

JESI – Penultimo appuntamento della Stagione concertistica “Linfa”, kermesse musicale promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi in collaborazione con Organizzazione EUR (Ente Lirico-Pesaro), Comune di Jesi e il Ministero della Cultura-Direzione generale spettacolo (MIBACT), con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Jesi. Il cartellone di concerti in programma sta arrivando alle sue battute finali con l’appuntamento di lunedì 3 giugno alle ore 21 nella chiesa di San Nicolò in corso Matteotti a Jesi.

Si esibirà il Trio “A corde e fiato” composto da Maria Sole Mosconi al flauto; Luca Ridolfi al fagotto e Irene Piazzai all’arpa. I musicisti, formatisi presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, si sono tuttavia perfezionati singolarmente con musicisti di fama internazionale e vincitori di importanti concorsi nazionali e internazionali. Collaborano con numerose compagini orchestrali italiane, esibendosi in suggestive sale da concerto in Italia e all’estero. Dall’amicizia e dalla stima reciproca nate all’interno dell’Orchestra Sinfonica Rossini, Mosconi, Ridolfi e Piazzai decidono di fondare un trio dall’organico insolito ma particolare, capace di fondere insieme sonorità apparentemente distanti e di proporre un repertorio vario ed originale. Le musiche proposte spaziano da brani originali a trascrizioni realizzate appositamente per trio e per duo, valorizzando al meglio i diversi timbri dei singoli strumenti.