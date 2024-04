San Ciriaco in musica, tutti gli appuntamenti: serata finale con Chicco Allotta degli Incognito

ANCONA - Con la musica e gli stand enogastronomici si aprono da domani, mercoledì 30 aprile, gli eventi della fiera di San Ciriaco.

La prima ad animarsi sarà Piazza Pertini, con un programma di esibizioni dal vivo, a partire dalle 19 di ogni giorno, che prevede il 30 aprile dj La Regina con i suoi set, il primo maggio Walt Dust con cover italiane, il 2 maggio David Mazzoni in duo, il 3 Banda Marky cover band di Lucio Battisti e il 4 il ritorno di dj La Regina.

Tra le novità del 2024, inoltre, c'è il gran finale della kermesse in piazza del Papa, il 5 maggio alle 18,30, con il concerto conclusivo dei 5.5 Funk Five. La Band è composta da 5 musicisti italiani, alcuni dei quali di fama internazionale, come Chicco Allotta, pianista e tastierista del gruppo britannico Incognito, autore dell'ultimo singolo di successo della band dal titolo '1993'. Con lui si esibiscono nella band il cantante Danny Losito, che ha al suo attivo numerosi singoli di successo, primo fra tutti 'Found love' dei D/D, il bassista e arrangiatore Cico Cicognani, che ha suonato con molti artisti di fama mondiale, Matta Rhymast, musicista e ingegnere del suono, che insieme con Danny e Cico suona anche nei "Mach machine", il batterista Danilo Brugnini, che con Cico Cicognani ha fatto parte della ritmica storica dei Jestofunk, band che ha suonato in tutto il mondo, con le etichette IRMA Record e SONY MUSIC. La musica di questa band spazia fra il 'funk pop dance ed Acid/ jazz. Rossana Casale, Edoardo Bennato, Laura Pausini, Alex Baroni, Tony Esposito, Randy Bernsen, Ce ce Rogers, Steve Gadd, Scott Handerson, Whitney Houston sono alcuni degli artisti con i quali gli elementi dei 5.5 funk.band hanno suonato o collaborato in passato.

La musica contribuisce dunque a rendere protagoniste due piazze del centro, animando i palinsensti di piazza Pertini e piazza del Papa, dove peraltro, per la prima volta, il 4 maggio alle 19 saranno consegnate le civiche benemerenze. Per quanto riguarda il programma delle altre piazze e degli altri luoghi della città, si ricordano la campionaria in piazza Cavour e il villaggio di Campagna Amica della Coldiretti e il ritorno delle giostre al Passetto.