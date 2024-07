A Jesi è tempo di Rugby Rock Festival: tre giorni di musica nel tempio della palla ovale leoncella

JESI – Tutto è pronto per il primo Rugby Rock Festival. La kermesse musicale a tinte pallaoval-sportive che inizierà oggi, venerdì 12 luglio e terminerà domenica 14. Il luogo, come il nome dell’evento lascia probabilmente intendere, si terrà in un campo da rugby e più precisamente quello di Jesi della Jesi Rugby 70 che organizza l’evento assieme alla Universal Events. Entrando nello specifico la prima edizione del Rugby Rock Festival vedrà l’esibizione di moltissimi gruppi locali e internazionali e sarà un luogo in cui la musica la farà da superstar.

Si parte dunque oggi con i concerti della band Bliss (Nirvana Grunge Tribute) e a seguire la storica band dei Kurnalcool che eseguirà un concerto in cui proporranno tutti i loro successi. Sabato 13 sarà l’occasione per ammirare sul palco un trio acustico di musica folk, i Be Folk. A seguire i mitici Mortimer McGrave, fondatori del Montelago Celtic Festival che inebrieranno il campo da rugby sulle note dei loro brani in stile irish-rock. Domenica invece il gran finale con il concerto della tribute band dei Deep Purple In Rock che vanta la collaborazione in moltissimi concerti di Ian Paice. A seguire il concerto degli Heroes and Monsters con Stef Burns reduce dal tour di Vasco Rossi, Todd Kerns, bassista e cantante di Slash, e il batterista degli Evanescence Will Hunt che eseguiranno un vasto repertorio di musica rock dai Guns ‘n’ Roses ad Alice Cooper e molti altri.

Parte integrante del festival sarà una vasta area food che includerà anche un angolo di prodotti gluten free. Infine le serate di venerdì e sabato saranno ad ingresso gratuito, mentre per partecipare al gran finale di domenica sarà necessario acquistare il biglietto su vivaticket o presso la biglietteria del campo da rugby di Jesi. Per informazioni è disponibile l’infoline al numero 3458579012.