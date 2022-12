"Respiro e musica", lo show di beneficenza per l'ospedale: atteso un vip a sorpresa

Ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo “Respiro e musica, incontro con la pneumologia e la musica”. Lo show andrà in scena il 6 dicembre alle 21 al teatro delle Muse. Sarà presente come testimonial d’eccezione a sorpresa un famoso cantante italiano. Ancora top secret il nome dell’artista. Lo spettacolo è presentato da Pino Cesetti. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla fondazione Ospedali Riuniti di Ancona.