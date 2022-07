Sulle note dei Red Hot Chili Peppers, i "To Squeeze" in concerto ai giardini pubblici

JESI - I Soul To Squeeze, cover band dei Red Hot Chili Peppers, in concerto a Jesi. L’appuntamento, per un tuffo nel passato con un live pieno di energia, è per domani domenica 17 luglio alle ore 21.30 allo chalet lo sBARello dei giardini pubblici. Dalle ore 17.00 il via all’aperitivo con la selezione musicale di Matteo Montesi.

I Soul To Squeeze nascono, come cover band, a Jesi. La voce è Roberto Franchi, mentre Marco Gregori è chitarra e cori, Alessio Biondi è alla batteria e Marco Colonnelli al basso. I live del gruppo si distinguono per essere divertenti e pieni di energia, grazie a scalette molto accattivanti che percorrono tutta la carriera del gruppo americano, a partire dai successi più conosciuti per arrivare ad alcune chicche che di certo non deluderanno i fan più accaniti dei quattro Peperoncini Californiani.

«Siamo pronti ad accogliere i Soul To Squeeze per una serata che sarà sicuramente caratterizzata da tanta adrenalina. La scelta di un’altra band di giovani del territorio sta a consolidare l’idea dello sBARello Music Festival: valorizzare i talenti che abbiamo proprio a due passi da casa!», afferma Matteo Montesi dello chalet lo sBARello.