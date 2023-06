Rds Summer Festival 2023: a Senigallia arrivano Achille Lauro, Annalisa e Giorgia

Sarà una due giorni all’insegna dei grandi nomi della musica italiana quella in programma il prossimo week-end a Senigallia. In Piazza Garibaldi sbarca infatti l’Rds Summer Festival 2023, evento itinerante che toccherà diverse località in tutta Italia, con le esibizioni di alcuni degli artisti più acclamati nel panorama nazionale. Il tour, che si concluderà a Marina di Pietrasanta l’8 ed il 9 settembre, toccherà Sabaudia, Barletta, Messina e Sanremo, ma sarà proprio la città della "spiaggia di velluto" ad inaugurare questo giro d’italia musicale, con due serate in programma venerdì 23 e sabato 24.

La prima data è già andata sold out: sono infatti già stati prenotati tutti i tagliandi gratuiti messi a disposizione sul sito di Rds, mentre c’è ancora una piccola disponibilità per il giorno successivo. Per prenotare il biglietto gratuito sarà sufficiente registrarsi e scaricare l’apposito ticket, che dovrà quindi essere presentato all’ingresso per essere convalidato. Ma qualora ci sia ancora disponibilità di posti, come del resto accaduto lo scorso anno in occasione del concerto di Irama nell’edizione 2022 del Summer Festival, l’accesso all’area adibita sarà consentito anche a non possessori del tagliando.

C’è grande attesa per scoprire chi si esibirà nella serata di sabato (nell’elenco degli artisti che prenderanno parte all’Rds Summer Festival figurano molti nomi, tra cui Articolo 31, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Fedez, Francesca Michielin, Mister Rain, Paola & Chiara, Sangiovanni, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso), mentre è già stata resa nota la scaletta delle esibizioni di venerdì. Il concerto, il cui inizio è fissato per le ore 21 circa, sarà aperto da Luigi Strangis, vincitore dell’edizione numero ventuno di “Amici” e Matteo Romano, classificatosi al terzo posto a Sanremo Giovani 2021. Poi sarà la volta dei big: a salire sul palcoscenico saranno Achille Lauro, Giorgia ed Annalisa, ospiti già confermati dagli organizzatori dell’evento.