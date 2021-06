Opera in Concerto, tra Mozart e Puccini: appuntamento il 12 giugno

L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo chiude l’anno accademico con “Opera in Concerto”. Sabato 12 Giugno, alle ore 18.00 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, i solisti della storica istituzione osimana, con il pianista Ettore Papadia, propongono un affascinante programma che parte dall’Ottocento fino ad arrivare al novecento con arie ed ensemble di Mozart, Rossini, Bellini, Delibes, Massenet, Boito, Korngold, Puccini, Bernstein, Gershwin.

Un’occasione per ascoltare le voci dei giovani solisti provenienti da otto nazioni (Brasile, Giappone, Georgia, Israele, Italia, Kazakhstan, Polonia, Russia). Per alcuni di loro il concerto sarà anche la conclusione del percorso di perfezionamento in Accademia. Per questo la serata si concluderà con la consegna degli attestati di frequenza.

Questo concerto è dedicato ai donatori delle Borse di Studio del programma “Adotta una Voce”, per l’Anno Accademico 2020-2021, che con la loro generosità hanno permesso a molti giovani talenti di proseguire nei loro studi.

Prevendita presso il Teatro La Nuova Fenice (info 071-7231797) venerdì 11 Giugno (dalle ore 17.00 alle ore 20.00) e sabato 12 Giugno dalle ore 16.00 fino ad inizio spettacolo. Posto unico numerato € 8,00. Obbligatorio l’uso della mascherina.