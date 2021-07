Onde di note: emozioni con gli ensemble strumentali del territorio

La rassegna musicale "Onde di Note", organizzata dall'Associazione Anspi ZonaMusica con ItaliaNostra onlus di Ancona, continua a proporre concerti nella Chiesa di Santa Maria di Portonovo per la stagione estiva 2021, con il sostegno della Fondazione Cariverona. Il mese di Agosto inaugura un nuovo itinerario musicale dal titolo “Nel raggio della musica”, dedicato a concerti da svolgersi al tramontare del sole e sotto le stelle, negli spazi esterni della Chiesa, per godere della suggestione della luna che sorge in un contesto particolarmente evocativo.

L’itinerario vedrà protagonisti diversi ensemble strumentali, con musicisti proveniente dal nostro territorio. La musica rigeneratrice della Chiesetta, irradierà tutto il mese di Agosto. Il primo appuntamento di questo nuovo cammino musicale si terrà mercoledì 4 Agosto alle ore 21.30. Un concerto dal sapore particolare: due corni, un violoncello e un pianoforte ripercorrono le tappe fondamentali della musica classica, da Vivaldi a Telemann, da Händel a Beethoven. Nomi importanti della storia che

hanno composto proprio per questi strumenti, esaltandone le qualità timbriche e tecniche. I musicisti protagonisti della serata, molto attivi nel territorio, si esibiscono sia nelle orchestre che nelle formazioni da camera: Alessandro Giorgini, corno; Massimiliano Pavan, corno; Chiara Burattini, violoncello; e Valeria Picardi, pianoforte. Sonorità dall’amalgama densa e compatta. Un repertorio tecnico e granitico per una serata davvero sorprendente. I concerti si svolgono nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria di Portonovo. L’ingresso è completamente gratuito ma è richiesta la prenotazione al numero 320 6809233

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...