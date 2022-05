Il rock nuovamente al potere, i Nova tornano ad esibirsi sul palco del Pandemonio Fest

Fari ancora puntati sui Nova, band marchigiana nata nel 2019 dall'incontro di sei musicisti con esperienze pregresse diverse con l'obiettivo di portare sotto forma di inediti, il sound del rock moderno unito alle sonorità dell'elettronica degli ultimi anni '80.

Dopo una fase di studio e di aggiornamento sono ormai pronti nel portare la loro musica e la loro anima sul palco. Sono già usciti con due singoli che hanno ricevuto un immediato successo e già trasmessi in varie radio regionali e nazionali ed hanno svolto un concerto benefico all'ospedale di cardiochirurgia di Ancona, appoggiato da vari volti dello spettacolo e dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo, motivo, ora più che mai, esibirsi e portare in giro la loro musica non solo è un onore e un privilegio ma il raggiungimento di un sogno. Così, il primo grande appuntamento rock targato NOVA, sabato 21 Maggio dalle ore 22, si terrà al Copacabana Pulp Beach di Porto Recanati sul palco del "Pandemonio Fest". Finalmente le anime più rock del centro Italia si uniranno in un'unica serata, unite insieme nel sacrosanto diritto di far rumore.