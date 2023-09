Max Gazzè live con l'Orchestra Casadei, il Vivo Festival di Osimo abbraccia l'artista romano

Inizia da Osimo il lungo cammino italiano ed europeo di Max Gazzè. Il cantante romano, che ha compiuto 56 anni lo scorso luglio, sarà infatti il protagonista questa sera ad Osimo del secondo concerto organizzato nell’ambito dei festeggiamenti patronali. Attesa una massiccia partecipazione da parte del pubblico, che peraltro ha gremito piazza Boccolino già ieri sera applaudendo l’esibizione di Mara Sattei, artista vincitrice quest’anno del premio Corecom a Sanremo, che ha aperto la coppia di concerti proposti dal Comune nell’ambito di Vivo Festival, evento replicato dopo il grande successo del 2022.

Gazzé si presenterà sul palco con l’Orchestra Casadei, l’orchestra da ballo più famosa e longeva d’Italia, il cui leader Mirko è figlio del “Re del Liscio” Raoul, scomparso due anni e mezzo fa. Il live di Osimo sarà anche la tappa che precederà una lunghissima tournée teatrale che porterà Max Gazzé in giro per l’Italia e lo vedrà anche ripassare nelle Marche a dicembre (concerto in programma il 16 dicembre alla “Fenice” di Senigallia). Il tour toccherà quindi Spagna, Germania, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca, con la data di Praga a primavera inoltrata che al momento costituisce il punto di arrivo di questo percorso “live” di respiro continentale. L’esibizione del cantante romano, a piazza Boccolino, avrà inizio alle 21,15.