Champian Fulton: la purezza del jazz dagli USA ad Ancona

Dopo la magia del concerto inaugurale della 49a edizione, con protagonista Joe Barbieri, continuano gli appuntamenti della grande Rassegna Ancona Jazz, organizzata dalla Associazione SpazioMusica, che quest'estate culminerà nel Summer Festival con un cartellone che ospita grandi artisti italiani e internazionali. Martedì 5 aprile alle ore 21,15, al Ridotto delle Muse di Ancona, sarà la volta dell’acclamata musicista statunitense Champian Fulton. Cantante e pianista, Champian rappresenta la purezza e l'integrità del jazz, conquistando il pubblico dei più prestigiosi teatri e jazz club del mondo grazie al fascino garbato e denso di swing delle sue interpretazioni, e per il pianismo brillante e pieno di idee.

Champian Fulton

Nata e cresciuta in una famiglia di musicisti (il padre, Stephane, è apprezzato trombettista ed insegnante), Champian ha esordito alla tenera età di 10 anni durante la festa in onore del 75esimo compleanno di Clark Terry. Con alle spalle già una quindicina di realizzazioni discografiche, e collaborazioni di prestigio come quelle con Lou Donaldson, Frank Wess, Buster Williams, Scott Hamilton e Louis Hayes, Champian prosegue il credo artistico di una verità jazzistica che travalica qualsiasi barriera temporale. Location perfetta per il carattere intimo e la simbiosi con il pubblico, il Ridotto delle Muse di Ancona sarà luogo foriero di emozioni impagabili, maggiormente decifrabili in presenza di un team ritmico così rodato ed affidabile come quello del contrabbassista Lorenzo Conte e del batterista Joris Dudli, musicisti già ben noti al pubblico di Ancona Jazz e garanzia di solidità, creatività ed empatia con qualsiasi solista.

Biglietti da €12 a €15 su Vivaticket.com, link diretto di acquisto: https://bit.ly/ChampianFulton_tickets5aprile.

Prossimi eventi

I prossimi concerti di Ancona Jazz: venerdì 8 aprile la grande cantautrice portoghese Luisa Sobral alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia, sabato 9 aprile al Teatro Goldoni di Corinaldo il jazz duo del pianista Tommaso Sgammini e del contrabbassista Filippo Macchiarelli che presenteranno il disco “Stanzia” edito da Abeat Records, special guest una delle migliori cantanti della nuova generazione jazz, Camilla Battaglia. Con la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, Ancona Jazz è parte del circuito I-JAZZ e European Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che gestisce anche l’etichetta discografica Go4 Records e l’agenzia Panorama. La Rassegna, da 49 edizioni ed interrottamente ha portato nella città di Ancona icone mondiali del jazz come Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Chet Baker, Stan Getz e Wynton Marsalis. Nell’edizione 2022 sarà protagonista fino a tutta l’estate, coinvolgendo oltre alla città di Ancona anche diverse aree della Regione Marche, grazie alla preziosa partnership con il Parco del Conero per il progetto “Jazz Takes the Green”, con il Liceo Musicale di Ancona e il Conservatorio di Fermo “G.B. Pergolesi” per l'International Jazz Day, con il Comune di Senigallia e il Comune di Chiaravalle.