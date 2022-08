Il basso elettrico di Alain Caron e la fisarmonica di Simone Zanchini pronti a incantare al "Jazz festival"

La 23ma edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival, realizzata da Comune di Sant’Elpidio a Mare, Associazione Syntonia Jazz e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, prosegue questi fine settimana con tre altri appuntamenti. Dopo l’apertura di venerdì con il jazz di Paolo Jannacci, il manouche moderno di sabato e il tributo di ieri sera a Roberto Piermartire, entusiasmante per la bravura di Ciammarughi, Zechini, Magoni & Spinetti (Musica Nuda), Di Bonaventura e Laviano, ed emozionante per il numerosissimo pubblico per l’affetto evidente per l’amico scomparso, è ora la volta della fusion

In scena mercoledì 3 agosto sul palco di piazza Matteotti ci sarà infatti Globetrotter Project, superband fusion guidata dal chitarrista Luca di Luzio con il mitico Alain Caron al basso elettrico. Chitarrista dallo stile versatile e dalla formazione eclettica (fra i maestri cita Metheny, Stern e Jim Hall) Di Luzio collabora con molti artisti internazionali. “Never Give Up” è l’ultimo suo disco, uscito nel 2021 prodotto e arrangiato da George Whitty (Brecker Bros, Santana, Herbie Hancock) con Randy Brecker alla tromba, Alain Caron al basso elettrico (Uzeb, Mike Stern, Gino Vannelli) Rodney Holmes alla batteria (Joe Zawinul, Wayne Shorter, Santana) e lo stesso Whitty alle tastiere. Nove brani originali dallo stile mediterraneo vestito in stile della migliore jazz-fusion internazionale, di facile ascolto ma mai banale, ritmiche solide e arrangiamenti accattivanti. Nel tour italiano viene proposta una sezione ritmica d’eccezione formata da Alain Caron al basso (fondatore degli Uzeb) e da Tom Brechtlein alla batteria (Chick Corea, Wayne Shorter, Robben Ford & The Blue Line) a cui si aggiungono Otmaro Ruíz alle tastiere (J.McLaughlin, Dianne Reeves, Gino Vannelli, Vinnie Colaiuta) e Manuel Trabucco al sax (Dean Brown, Maurizio Rolli). Opening affidato alla band vincitrice della sezione jazz Premio Carlo Gargioni di Civitanova Marche 2021 Circle Jazz Trio con Samuele Brunori al basso, Samuele Sorana alla chitarra e Zeno Le Moglie alla batteria.

Giovedì 4 agosto è la volta di un’altra eccellenza marchigiana: Simone Zanchini Jazz Quartet in Casadei Secondo me. Insieme a Zanchini (nato a Novafeltria quando la Valmarecchia era ancora parte della nostra regione) alla fisarmonica e all’elettronica investigano e interpretano la musica del grande compositore popolare romagnolo Stefano Bedetti al sax, Stefano Senni al contrabbasso e Zeno de Rossi alla batteria.

Sabato 6 agosto il festival si trasferisce all’Ippodromo Mori (alle 19) di Civitanova per Danilo Rea al piano e la voce narrante di Barbara Bovoli nell’”Omaggio a Enrico Caruso”, appuntamento in collaborazione con Civitanova Classica Piano Festival. Martedì 9 chiusura con il concerto di Biréli Lagrène e Antonio Faraò Quartet.

Biglietti

Biglietti: 15 euro (concerti del 3 e 4 agosto), 20 euro (concerto del 9 agosto). Biglietteria; vivaticket.it, biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket, Biglietteria del Teatro Cicconi in Corso Baccio aperta da giovedì con orario 10.30/13-16/19.30 e la sera dell’evento dalle ore 18.

Info

Ufficio turistico del Comune 0734 8196407 dal giovedì alla domenica orario 10-13 e 16,30-19,30; AMAT 071/2072439; sulla pagina facebook dell’Assessorato Cultura e Turismo di Sant’Elpidio a Mare, sui siti amatmarche.net, jazzdimarca.it e santelpidioturismo.it.In caso di maltempo i concerti si terranno al Teatro Cicconi. Inizio ore 21.30