Tra gioia e spiritualità, torna "Il Gospel di Natale" con The Washington Gospel Singers

Natale in musica con Senigallia Concerti. Al Teatro La Fenice il 25 dicembre alle ore 18.00 sarà protagonista “Il Gospel di Natale” con The Washington Gospel Singers.

Biglietti disponibili sia sul circuito di Vivaticket sia nella biglietteria del teatro. La biglietteria è aperta il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00; giovedì e sabato anche dalle ore 10.30 alle ore 12.30, e domenica prima del concerto dalle ore 15. Biglietti da 8 a 12 euro. Infoline 071 7930842 e 335 1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) e su www.marchefestival.net. Dopo il successo dei primi due concerti della stagione che hanno visto protagonisti Paolo Fresu e l’Italian Saxophone Quartet con il Coro Polifonico città di Tolentino in Bagliori di Pace, a Natale il teatro riapre le porte per uno spettacolare concerto Gospel. Il concerto si inserisce nella stagione concertistica promossa dal Comune di Senigallia e dall’Associazione LeMuse, che si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

I brani proposti dai musicisti statunitensi affondano le loro radici nella buona novella del Vangelo, arricchiti secondo la tradizione Gospel con l’aggiunta di basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, acquisendo un’atmosfera unica di spiritualità e gioia. Sarà un modo diverso per trascorrere il Natale con i canti celeberrimi del loro repertorio tra cui "Oh when the Saints", "Let The Church Amen", "Oh happy Days", "We wish you a Merry Christmas", "Silent Night”

I Washington Gospel Singers sono stati insigniti del titolo di “dignitari” negli Stati Uniti e sono considerati uno dei "Migliori ensemble gospel" nella regione di Washington DC. Lo stile musicale e la performance di Perfect Gospel Singers portano il pubblico in un viaggio indimenticabile. I Washington Gospel Singers hanno collaborato con artisti vincitori di Grammy Award come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp, Ce Ce Winnans e molti altri. Lamont Shelton è il leader del gruppo, direttore di coro e corista. Canta fin dalla tenera età; tuttavia, non ha scoperto la sua passione e il suo amore per il canto fino al liceo, quando si è unito al coro gospel e al programma di teatro musicale della Lake Clifton/Eastern High School. Successivamente, ha deciso di frequentare la Coppin State University e specializzarsi in economia, con una specializzazione in musica vocale. Nel corso degli anni Lamont ha avuto l'opportunità di cantare in una miriade di cori ed ensemble, e ha lavorato professionalmente come cantante di sottofondo, condividendo anche il palco con grandi artisti come: Lecresia Campbell, Russell Delegation, Jeff Jacobs, Troy Sneed e Steve Lawrence . Attualmente è membro della Gospel Tabernacle Baptist Church, dove presta servizio come direttore del Ministero dell'Adoratore Straordinario sotto la guida del vescovo Reginald L. Kennedy e come assistente personale del vescovo Reginald L. Kennedy.