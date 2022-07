Giovani compositrici dal mondo alla Chiesetta di Portonovo

Mercoledì 20 Luglio alle ore 21.30 alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo, terzo appuntamento con la rassegna musicale Onde di Note, organizzata dal 2017 dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica di Ancona e ItaliaNostra Onlus. Ultimo incontro con l’itinerario Donne in Musica che ha riscosso grande attenzione da parte del pubblico per aver portato alla luce un repertorio tutto al femminile nella nostra regione e a livello internazionale. Il concerto di mercoledì, dal titolo Giovani compositrici dal Mondo, vede protagoniste le musiciste serbe Ljubica Jovanovic, al violino e Sanja Donic, al pianoforte ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Women in Music - Serbia, fondata nel 2003 a Kragujevac. L’associazione è riconosciuta per il continuo lavoro di valorizzazione della musica delle donne e per restituire loro il giusto ruolo nella storia dell’evoluzione musicale; promuove da anni diversificati progetti musicali innovativi: festival, rassegne, convegni, mostre, presentazioni di musica nuova e ricerca musicologica.



Gallery

Le due virtuose musiciste serbe mercoledì proporranno proprio un programma volto a valorizzare le musiche di compositrici estere, come ad esempio Olivera Vojna Neši?, compositrice serba e professoressa dell’Università di Priština, Arzu Abbasova e la famosa compositrice bulgara Albena Petrovic, pianista e pedagoga musicale, creatrice di più di seicento opere di svariati generi musicali. Un concerto da non perdere e un’occasione unica per la città di Ancona di confronto e approfondimento su tematiche così rilevanti nel panorama culturale attuale. L’ingresso al concerto