Dal jazz al funky: la musica di Gigi Cifarelli in spiaggia

L'appuntamento è per il 29 agosto ai bagni M48 di Senigallia. Di ritorno dal lungo tour siciliano, il chitarrista Gigi Cifarelli farà tappa accompagnato da una ritmica di tutto rispetto: Giorgio Bartoloni alla batteria e Ricky Burattini alle tastiere.Gigi Cifarell salirà sul palco alle ore 19:30 e ci condurrà in un lungo viaggio musicale che toccherà i più svariati generi e sarà colorato dall’inconfondibile timbro della sua voce.

Dalla metà degli anni 80 fino quasi tutti gli anni 90 con l’uscita dei primi 2 cd della sua produzione, la sua chitarra appare in gran parte degli spazi musicali, sia nell’ambito jazz e funky che in quello pop, collaborando a diversi cd di Mina, di Renato Zero, di Tullio De Piscopo, dei Dirotta su Cuba e di tanti altri cantanti di punta nel panorama della musica leggera italiana. Negli ultimi anni ha suonato in diversi contesti collaborando con Mike Stern Pat Martino e Larry Carlton in situazioni didattiche grazie all’Accademia del suono e dividendo il palco con Tommy Emmanuel a Monteroduni all’ Eddie Lang jazz Festival.Nel 2008 riceve il premio Enriquez, ambito riconoscimento teatrale che per la prima volta viene assegnato a un musicista con la seguente motivazione: per l’impegno e la coerenza artistica unite a una grande forza comunicativa.



L’ingresso è libero, per informazioni e prenotazioni contattare Michele 3383738660.