FORM, Richard Galliano al Teatro delle Muse con una prima esecuzione assoluta

Da Buenos Aires a Parigi con Richard Galliano. Il prossimo viaggio della stagione sinfonica FORM segue le orme di Astor Piazzolla e dello stesso Galliano, due grandi interpreti e compositori del nostro tempo legati fra loro, complice la fisarmonica, da uno stretto sodalizio professionale ed umano, fin dall’inizio degli anni Ottanta.

Galliano ha cambiato il corso della storia della fisarmonica ed è anche autore di brani dal fascino irresistibile, oltre che esecutore piazzolliano d’eccellenza. A lui la FORM ha commissionato un’opera - Il Passaggio, concerto per violino, arpa e orchestra – che proprio in questa occasione con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana vive la sua prima esecuzione assoluta mondiale.

L’appuntamento con il concerto Galliano: da Buenos Aires a Parigi è lunedì 6 maggio al Teatro delle Muse di Ancona, alle ore 21. Questo appuntamento, realizzato in collaborazione con Associazione SpazioMusica - Ancona Jazz Festival, chiude il cartellone di Ancona Classica, in collaborazione con Comune di Ancona, Società Amici della Musica “Guido Michelli”, Università Politecnica delle Marche.

A dirigere la FORM c’è Aram Khacheh che ha già calcato il podio della Filarmonica Marchigiana. Il programma inizia con Tangazo, per orchestra che Astor Piazzolla esegui a Washington nel 1970 con l’Ensemble Musical de Buenos Aires; segue la prima assoluta de Il passaggio, concerto per violino, arpa e orchestra, con la partecipazione di Alessandro Cervo, Primo violino dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, e dell’arpista Maria Chiara Fiorucci. Si prosegue con Las Quatro Estaciones Porteñas (Le Quattro Stagioni “da Buenos Aires”), per fisarmonica e archi (arr. R. Galliano: Otoño Porteño – Primavera Porteña) Oblivion, per fisarmonica e archi (arr. R. Galliano) di Astor Piazzolla; per concludere con due composizioni di Galliano: Madreperla, per fisarmonica e orchestra e Tango pour Claude. Un appuntamento imperdibile per tutti.