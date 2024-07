Filippo Graziani in concerto ad Agugliano, nel segno del padre Ivan

AGUGLIANO (An) – Filippo Graziani, tra i cantautori più promettenti della sua generazione, questa estate si esibirà ad Agugliano, unica tappa della provincia di Ancona per una serata che si prospetta già da non perdere per emozioni e intensità. Il cantautore si appresta a toccare le corde più intime del cuore con il suo ultimo progetto, Filippo Graziani canta Ivan - "Per gli amici Tour", un tour che celebra l'eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. L'appuntamento è il 27 luglio sera, al Teatro all’aperto al Parco delle Querce di Agugliano e rappresenta la serata di punta delle dieci che andranno a dare corpo al calendario di Agugliano Estate 2024, organizzato dall’associazione La Guglia aps con il Comune di Agugliano. Le prevendite sono già aperte sulla piattaforma Vivaticket, biglietto a partire da 12 euro.