Festival Barocco 2023 memorabile: 14 titoli, 24 serate, 9 sedi

Una stagione davvero memorabile, quella del 2023, per il Festival Barocco delle Marche, che nell’ininterrotta attività da luglio a dicembre registra 12 titoli prodotti –tra opera, oratorio e concertistica- per 24 serate di spettacolo diffuse attraverso la regione in 9 diverse sedi sul territorio: promosso da Fondazione “Alessandro Lanari” e diretto da Gianni Gualdoni, il Festival si avvale del sostegno di Regione Marche e di vari soggetti partner pubblici e privati.

FESTIVAL BAROCCO DELLE MARCHE

Un Cartellone ricco e variegato che si snoda a partire dalle sue tre sedi produttive sul territorio –Ancona, Serra San Quirico, Montecarotto- per diffondersi nei centri associati in tre diverse province della regione, con programmi che attraversano il lungo periodo storico dal ‘600 all’affermarsi del gusto classico a metà ‘700 e oltre. Una stimolante progressione: da repertori seicenteschi –sacri e profani- al raro progetto in tre fasi focus su una compositrice del ‘700 –Maddalena Lombardini- di grande interesse non solo musicale, al genio innovativo e virtuosistico di Tartini; dal più popolare Vivaldi alle raffinatezze dell’opera buffa napoletana; dalla prima esecuzione moderna di manoscritti anonimi custoditi nei Fondi Musicali della regione, al rilancio di Autori marchigiani oggi dimenticati ma all’epoca sugli scudi, come il fabrianese Baldassini, l’anconetano Foscarini, il pesarese Subissati, il fermano Pedrini; fino alla proposta di nuova drammaturgia, commissionata e in prima assoluta, per concludersi a ridosso del Natale con una produzione di “Messiah” di Händel. Un articolato florilegio di temi e argomenti, con interpreti di alto prestigio e qualità artistica che rendono il Festival senza eguali nella regione e raro anche a livello nazionale, proiettando le Marche all’attenzione ampia del settore come pregiata “terra di Barocco”.

“ORCHESTRA BAROCCA DELLE MARCHE”

Fiore all’occhiello del Festival è l’Orchestra Barocca delle Marche, creazione produttiva di Fondazione “Lanari” ed Ensemble residente del Festival, primo esempio istituzionale di organico barocco in regione con pratica esecutiva storicamente informata su strumenti antichi o copie; attiva da anni con crescenti apprezzamenti e riconoscimenti –tra cui quello del Ministero della Cultura- per la direzione e i ruoli di Violino solista si avvale di interpreti specialisti di statura internazionale: per offrire al pubblico arte di grande qualità e all’Orchestra crescita professionale con Maestri di eccellenza. Nell’edizione 2023 l’Orchestra ha avuto come Direttore Principale Federico Guglielmo e Direttori ospiti altri nomi di pregio internazionale come Luca Giardini e Sonia Prina, la quale al culmine della carriera di cantante vi debutta alla direzione d’orchestra.

“ACCADEMIA BAROCCA”

Di pari passo all’attività di produzione del Festival, quale suo ideale approfondimento, prende corpo Accademia Barocca: inedito percorso di studio, ricerca e trasmissione di sapere, promozione della cultura barocca e valorizzazione del suo patrimonio materiale e immateriale nelle Marche. Si va dall’Alta didattica di Specializzazione e Perfezionamento, con corsi di Canto, Violino, Violoncello, Viola da gamba, Violone, Liuto, Tiorba, Chitarra spagnola, Flauto a becco, Flauto traversiere, Oboe, Clavicembalo, Concertazione, con docenti di livello internazionale e allievi da tutto il mondo (Germania, Austria, Francia, Svizzera, Russia, Turchia, Giappone, Brasile, Messico, Canada, Cile, Regno Unito, Cina), a cicli di Incontri e Conferenze con relatori specialisti, artisti, studiosi, accademici su temi e argomenti di Lettere, Arti, Idee, Scienza, Socialità in una ricognizione sistematica del periodo e del suo portato di conoscenza; alla Ricerca musicologica sul patrimonio materiale degli Archivi e quello immateriale della tradizione storica, a Percorsi di scoperta del territorio con visite guidate ai capolavori d’arte barocca, fino a scandagliare l’Immaginario contemporaneo sul periodo tramite la rassegna di film d’autore “Visioni del Barocco nel Cinema”. Il tutto frequentando il passato non per nostalgia, ma per uno sforzo di conoscenza che conduca alla consapevolezza della Storia, essenziale per una contemporaneità capace di visione critica della realtà.

IL SISTEMA REGIONALE DEL BAROCCO MUSICALE

La sintesi di Festival e Accademia, costituita in un assetto istituzionale di rete organica integrata di sedi, diffusa e articolata sul territorio regionale attraverso vari Centri produttivi e operativi locali, si consolida ed espande pian piano con il suo carattere distintivo di eccellenza culturale e artistica multidisciplinare che si configura come Sistema regionale del Barocco musicale.

GRAN FINALE 2023: IL “MESSIAH” DI HÄNDEL A LORETO

Sabato 23 dicembre, con inizio alle ore 19 nell’elegante Sala “Macchi” del Palazzo Apostolico di Loreto, l’evento conclusivo del Festival si presenta come un vero e proprio “finale con i fuochi d’artificio”, presentando al pubblico una partitura di grande respiro e non consueta esecuzione, quanto mai adatta al periodo del Natale: il “MESSIAH” di Georg Friedrich Händel. L’evento è ad ingresso libero ed essendo i posti limitati si richiede prenotazione obbligatoria a info@fondazionelanari.it.