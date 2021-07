East flavour: il duo musicale tutto al femminile approda al Castello

Indirizzo non disponibile

Si intitola «East flavour» il concerto del duo Ankon, composto dalle giovani musiciste Martina Giordani (pianoforte) e Chiara Burattini (violoncello), un appuntamento che si svolgerà martedì 20 luglio alle 21 alla Corte del Castello. Le sonorità dell’est saranno protagoniste di questa proposta, che spazia dal tardo-romanticismo di Liszt e Brahms, alle celebri ‘Danze rumene’ di Bartók per approdare alla imponente Sonata di Borodin.

La musica folkloristica viene ancora ripresentata nelle ‘Danze rumene’ di Bartók, piacevoli e musicalmente estroverse nei loro ritmi caratteristici, privi di manipolazioni accademiche. Il viaggio nell’Est si conclude con la Sonata per violoncello e pianoforte in Si minore di Borodin, che esibisce uno stile prettamente russo, epico e romantico al tempo stesso, insieme a una profondità espressiva e una ammirevole linearità melodica. Le due musiciste hanno voluto rendere omaggio alla loro città di origine scegliendo il nome Ankon per esibirsi insieme.