"Non importa come suona, basta che sia psichedelico!": Dumbo Gets Mad in concerto

ANCONA - Nell’ambito di un tour estivo che ha toccato i principali palchi dello stivale, Dumbo Gets Mad sono in concerto in esclusiva regionale giovedì 4 agosto, alle ore 21.30, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, per il terzo appuntamento del festival Sconcerti. "Non importa come suona, basta che sia psichedelico!": è questo il motto dei Dumbo Gets Mad, progetto pop/psichedelico del polistrumentista Luca Bergomi. I Dumbo Gets Mad combinano synth eterei digitali e analogici a uno psych pop rétro, ipnotico e impre-gnato di ‘60s, con incursioni rock, funky ed etniche, creando una musica fluida e un suo-no eclettico, fuso con una miscela complessa e unica di stili musicali.

Dumbo Gets Mad

Dumbo Gets Mad sono esplosi nell’era dei blog e delle webzine per eccellenza, gli ormai leggendari anni dieci, esordendo con i singoli Plumy Tale ed Eclectic Prawn, poi confluiti nel primo album Elephants at the Door (2011). Da quel momento il loro consenso si è consolidato sempre di più, prima con Quantum Leap (2013), poi con Than You Neil (2015), che hanno convinto pubblico e critica (internazionale prima che nazionale) a colpi di melodie intrecciate, digressioni lisergiche, organi '70s e fresco sperimentalismo. In po-chi anni i Dumbo Gets Mad si sono guadagnati il titolo ormai riconosciuto di gruppo ita-liano psych-pop per eccellenza. Dopo un tour americano, il quarto LP Things Are Random And Time Is Speeding Up è stato ufficialmente pubblicato il 3 febbraio 2021.

Il festival

Il festival "Sconcerti" è ideato e organizzato da Arci Ancona, con il sostegno del Comune di Ancona e in collaborazione con AMAT. Sconcerti è stato fondato da Arci Ancona nel 1999 e nel corso delle 19 precedenti edizioni ha ospitato artisti italiani e internazionali del calibro di Patti Smith, Ginevra Di Marco, Massimo Volume e Giardini di Mirò, Petra Magoni e Ferruccio Spinelli, Ty Segall, Le luci della centrale elettrica, Is Tropical, Oneida, Iosonouncane e moltissimi altri.

Biglietti

Biglietti: 8 € + diritti di prevendita. Vendita on line su www.vivaticket.com e presso cir-cuito biglietterie AMAT (info al n. 071 2072439). Biglietteria alla Mole dalle ore 20 del giorno di spettacolo. Per informazioni: www.lazzarettoestate.org.