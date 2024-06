Dopo 8 anni di stop ritorna in pista la band Zoso - Led Zeppelin Tribute allo chalet Lo Sbarello

JESI - Dopo quasi 8 anni di stop, ritorna in scena la band ZoSo – Led Zeppelin Tribute. Il gran ritorno sarà a Jesi con un live allo chalet lo sBARello ai Giardini pubblici di Viale Cavallotti. Entusiasta del grande ritorno in pista è Matteo Montesi, gestore dello chalet, «Onorato di accogliere il nuovo debutto della mitica band nel cartellone di Jesi Music Festival!».

La serata prenderà il via dalle ore 18 con l’aperitivo e i panini con porchetta, ciauscolo e mortadella by Tomassoni. Sempre alle 18 verrà trasmessa la partita Italia – Svizzera su tv 75 pollici 4k. Alle 21.30 il live. «Il live di sabato segna il nostro ritorno dopo 7 anni e mezzo di riflessione. Poi ci siamo resi conto di aver riflettuto abbastanza (il tempo corre!), ed eccoci di nuovo sul palco. Per sabato abbiamo preparato una scaletta con i brani più conosciuti dei Led Zeppelin, più una chicca che proponiamo per la prima volta (top secret); speriamo sia gradita al pubblico. Garantisco che ce la metteremo tutta. – afferma il frontman di ZoSo band Fabrizio Mosca - In tutti questi anni di stop di ZoSo band ognuno di noi ha continuato, con altri progetti, ad occuparsi di musica sebbene per strade diverse. Ci è stato chiesto più volte di tornare ma ci serviva una pausa ristoratrice... che a dire il vero è stata molto utile. Crediamo molto in questa ripartenza e siamo più carichi che mai. Rassicurazioni per il pubblico?!? Siamo invecchiati, e quindi saremo ancora più cattivi di quanto ricordiate! W il rock ‘n’ roll!». Saliranno sul palco: Max "Bulza" Bulzariello (basso), Fabrizio Mosca (voce, chitarra acustica, armonica), Marco "Buccia" Bucciarelli (batteria) e Lorenzo Augelli (chitarra elettrica, chitarra acustica)