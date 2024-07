Dardust in concerto all'Arena Mare del porto di Ancona

ANCONA – Dardust all’Arena Mare del porto di Ancona. L’artista, noto anche per essere un importante compositore, si esibirà nella cornice del porto antico venerdì 19 di luglio e sarà un debutto assoluto visto che non ha mai né cantato né suonato nella città dorica.

A darne l’annuncio è stato poco fa sui propri canali social l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio: «Venerdi 19 Luglio – inizia così il suo messaggio - si esibirà per la prima volta ad Ancona Dardust nello splendido scenario dell'Arena sul mare. Sarà una serata suggestiva al tramonto in collaborazione con la direzione artistica di AdriaticoMediterrano Festival che ringrazio. A partire da domani tutti i dettagli. Daniele Silvetti. Daniele Berardinelli». Il progetto dell’Arena Mare, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, trova così un importante artista e risponde subito al forfeit dichiarato ieri da Chiara Francini, la quale avrebbe dovuto esibirsi il 13 luglio e che invece non sarà della partita a causa di sopraggiunti impegni lavorativi. Una decisione che, sui social e non, aveva scatenato non poche polemiche e malumori specie tra chi aveva già comprato il biglietto.

Ad ogni modo Dardust, vero nome Dario Faini, ha 48 anni ed è una delle figure più poliedriche del panorama attuale della musica italiana: 7, Birth, Slow Is, S. A. D. Storm and Drugs e Duality uscito nel 2022 sono gli album prodotti da solista. Da compositore per altri artisti ha invece trovato la consacrazione grazie alla collaborazione con i Thegiornalisti. Dopodiché ha lavorato con decine di altri cantanti tutti di fama nazionale. Vanta inoltre una vittoria al Festival di Sanremo avendo scritto ‘Soldi’ di Mahmood. Infine, sempre assieme a quest’ultimo ha realizzato ‘Nero Bali’ per Elodie.