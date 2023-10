La Corale Marini a San Cosma. Si chiude la rassegna nazionale. Esibito brano prediletto da papa Ratzinger

ANCONA - Con l’esibizione della Corale ed Orchestra Federico Marini si chiude oggi, alle 17, la 31esima Rassegna Nazionale per Corali Polifoniche Città di Ancona, giunta a 31 edizioni, in grande spolvero dopo le limitazioni Covid degli ultimi due anni. Grande il successo ottenuto domenica 22 ottobre dai cori ospiti di Francavilla D’Ete e Serra De’ Conti, autori di repertori contemporanei, molto apprezzati dal numeroso pubblico accorso in chiesa.

Il concerto di oggi alla chiesa di San Cosma, in corso Mazzini, alle 17, raccoglie invece a piene mani dall’immane repertorio di musica sacra di Mozart. Nella prima parte verranno eseguiti l’Ave Verum ed il Laudate Dominum, splendida melodia per soprano e coro. A seguire il difficile fugato Laudate Pueri, a chiudere uno dei massimi capolavori di Mozart, la Messa dell’Incoronazione per soli, coro ed orchestra, brano prediletto del defunto Papa Ratzinger. Il coro e orchestra Federico Marini saranno diretti dal Maestro Luigi Marinelli.