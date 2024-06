Scuola di musica Persichetti, il 29 giugno in piazza Mazzini il concerto "Made in Italy"

FALCONARA - La scuola di musica Persichetti accende piazza Mazzini con lo spettacolo ‘Made in Italy’, un concerto degli studenti che proporranno i più grandi successi della musica italiana. L’appuntamento è per sabato 29 giugno alle 21.15, quando sul palco della principale piazza cittadina saliranno 40 allievi, diretti dagli insegnanti Mattia Marchegiani e Simone Castracani per musica d'insieme, Marta Giulioni per il coro e Caterina e Roberta Serpilli per la direzione artistica e organizzativa.

Lo spettacolo è tra i più attesi: si esibiranno otto band e il coro Persichetti in una performance tutta dal vivo. Il tema è di quelli apprezzati da tante generazioni diverse: saranno tanti successi della nostra musica ma soprattutto quella amata dai giovani con i successi di sempre e gli ultimi brani di Sanremo. L’ingresso è libero e il divertimento assicurato.