Musica, le colonne sonore più famose della storia del cinema al Circolo Cittadino di Jesi

JESI - Le note che hanno reso indimenticabili i capolavori del cinema e i musical di Broadway riproposte in una serata speciale al Circolo Cittadino di Jesi.

Sabato 4 maggio, dalle 20.30, sul palco ci sarà l’Ancestral Chamber Music, ensemble di musica da camera composta da soprano, flauto, oboe, violoncello e pianoforte. Le colonne sonore scritte da Ennio Morricone per Sergio Leone, da Nino Rota per Federico Fellini o da Hans Zimmer – vincitore di due premi Oscar – che ha reso immortali film come il Gladiatore e Pirati dei Caraibi sono solo una parte del ricco programma del concerto che non dimenticherà i musical di successo planetario come Cats. Cinque gli elementi sul palco: guidati dall’oboe del Maestro Angelo Centofanti ci saranno al pianoforte Antonella Salvatore, al flauto Leila Vinciguerra e al violoncello Angela Giancristofaro, accompagnati dalla voce del soprano Maria Chiara Papale. Il costo della serata è di 25,00 € e comprende anche la cena, per consentire agli spettatori di vivere un’esperienza a 360 gradi nel Circolo Cittadino, grazie all’evento realizzato dal Ristorantino di Jesi in collaborazione con l’associazione culturale Willer & Carson e il gruppo di improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi, presenteranno la serata Michael Bonelli e il Maestro David Uncini.