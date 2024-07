BeatleSenigallia 2024: che successo la prima tappa

SENIGALLIA – Grande successo sta riscuotendo ‘BeatleSenigallia 2024’. La manifestazione ideata per festeggiare gli 84 anni di Ringo Starr, il celeberrimo batterista dei Beatles. Domenica si è svolta la prima tappa a Senigallia. L’11 luglio altri eventi sono attesi a Fano, mentre il 14 a Ostra Vetere.

A fare gli onori di casa, il 7 luglio, è stato il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, assieme al presidente del consiglio comunale Massimo Bello e all’artista che ha ideato e costruito il monumento a John Lennon Stefania Ricci. Gradita anche la presenza di Alessandro Marinelli e Mauro Bigelli, rispettivamente presidente e past-president del Rotary Club Senigallia, di Mauro Perugini della Protezione civile Marche e di tantissime persone ed appassionati ‘Beatlesiani’. A cornice non possono non essere segnalati l’happening con le narrazioni di Paolo Molinelli e la performance chitarra/voce/letture di Stefano Spazzi e Mauro Pierfederici, che hanno accompagnato per mano i numerosissimi presenti nella conoscenza dell’ispirazione poetica e letteraria nelle composizioni artistico-musicali di John Lennon. Infine il momento tanto atteso: a conclusione dell’interessante e raffinato programma, con ‘John’, il gelato dedicato a John Lennon, creato ed offerto dal Maestro Gelatiere Paolo Brunelli. I gusti? Mora, latte di mandorle ed anice stellato. È possibile gustarlo ancora acquistando i gelati presso le gelaterie di Paolo Brunelli a Marzocca (statale Adriatica Sud) e Senigallia (via Carducci).

Ma come dicevano all’inizio ‘BeatleSenigallia 2024’ andrà avanti. Questi gli eventi previsti: giovedì 11 alle 21 Fano in via Redipuglia 5, in collaborazione con l’associazione Vivere il Poderino, nella rassegna Sere d’estate 2024, con BeatleSenigallia in Concert (Paolo Fornaroli chitarra acustica/voce, Andrea Celidoni basso, Matteo Pirani chitarra solista, Paolo Molinelli voce narrante).

Domenica 14 invece gran finale a Ostra Vetere. Alle ore 21 piazza della Libertà, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ostra Vetere, Omaggio ai Beatles: FuoriStrada & The Red Ladies in Concert (Flavio Falcinelli tastiere, Fabio Latini batteria, Maurizio Pasqualini basso, Renzo Ripesi chitarre/voce e Carla Durazzi/Elisabetta Diamantini/Fabrizia

Perini/Federica Rossi voci). Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e non serve prenotazione. Tutti gli appassionati di Beatles e non sono invitati a partecipare.