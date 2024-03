"I Beatles Cantano la Donna", concerto domenica 17 marzo all'Auditorium San Rocco

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Senigallia ha organizzato un nutrito calendario di eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2024. Non poteva certamente mancare l’Associazione Culturale Musicale BeatleSenigallia che sarà presente all’Auditorium San Rocco domenica 17 Marzo 2024, ore 17.00, con un concerto dal titolo ‘I Beatles Cantano la Donna’ (ingresso gratuito).

Il concerto vedrà la partecipazione di Paolo Fornaroli (chitarra acustica e voce) e Paolo Molinelli (voce narrante) e sarà un fantasmagorico caleidoscopio sonoro dedicato alle emozioni che la musica senza tempo dei Beatles ci suscita, con un accento particolare sul ruolo che la Donna (Mamma o Compagna di Vita che sia) ha avuto nella genesi dei tantissimi capolavori dei “Quattro di Liverpool”. Ed è proprio questa “la mission” dell’Associazione BeatleSenigallia, presente dal 2018 nelle piazze, teatri e Scuole della nostra Città e non solo, con una proposta culturale, musicale e turistica raffinata e di qualità, che vede l’arte dei “Fab Four” sempre più apprezzata da Senigalliesi, Marchigiani e turisti che in numero crescente programmano le proprie vacanze proprio in occasione degli eventi Beatlesiani sulla ‘Spiaggia di Velluto’.

BeatleSenigallia, nel dare appuntamento alla manifestazione estiva ‘BeatleSenigallia 2024’ (il programma sarà diffuso appena possibile), desidera augurare ancora a tutte le Donne “Buon 8 Marzo”, nel solco delle note Beatlesiane che, con “All You need is Love”, hanno indicato la strada del rispetto reciproco, dell’Amore, dell’autentica parità e del rifiuto di ogni forma di violenza. Grazie all’Assessore alle Pari Opportunità Cinzia Petetta per l’organizzazione e la disponibilità ed all’Amministrazione Comunale di Senigallia per il Patrocinio. Appuntamento quindi a domenica 17 marzo, per questo tuffo nel “mare dei Beatles”, per immergerci nella storia senza tempo della produzione artistica della Band più famosa del Pianeta.